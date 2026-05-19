우버, 배민 모회사 딜리버리히어로 최대주주 등극

AI 핵심 요약beta
- 우버가 18일 딜리버리히어로 지분 추가 인수해 최대주주가 됐다
- 우버는 발행주식 19.5%와 5.6% 취득옵션 확보했다
- 딜리버리히어로는 배달의민족 운영사 우아한형제들 모회사다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 우버가 우아한형제들(배달의민족 운영사) 모회사인 독일 딜리버리히어로 지분을 추가로 인수하며 최대 주주에 올랐다.
딜리버리히어로는 18일(현지시각) 홈페이지를 통해 "우버가 자사 주식과 금융상품을 추가 취득하면서 발행 주식 기준 19.5% 지분과 추가로 5.6% 지분을 확보할 수 있는 옵션을 보유하게 됐다"고 밝혔다.
그러면서 "우버의 추가 투자를 환영한다"며 "운영 성과 개선과 전략적 검토를 지속해 장기적으로 주주 가치를 높이는 데 집중할 것"이라고 밝혔다.
우버는 지난 4월 딜리버리히어로 최대 주주인 프로서스로부터 약 3억1800만달러(약 4800억원) 규모의 주식을 매입하며 약 7%까지 지분을 끌어올렸다. 이번 추가 매입으로 우버는 단숨에 최대 주주 지위에 올라섰다.
딜리버리히어로는 국내 1위 배달 플랫폼 '배달의민족'을 운영하는 '우아한형제들'의 모회사다. 독일 베를린에 본사를 두고 있으며, 아시아·유럽·중동 등 전 세계 65개국에서 음식 배달 및 퀵커머스 플랫폼 사업을 운영 중이다.
yuniya@newspim.com