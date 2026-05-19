[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...엔비디아 실적 앞두고 SOX 이틀새 6% 급락

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 19일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 반도체 종목들이 일제히 약세를 나타내고 있다. 인공지능(AI) 중심 강세장을 이끌어온 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 이어지는 가운데, 미국 국채금리 급등과 중동발 인플레이션 우려가 동시에 시장 부담으로 작용하는 모습이다.

특히 투자자들은 오는 20일 예정된 엔비디아(NVDA)의 실적 발표를 앞두고 AI 투자 사이클 지속 가능성과 데이터센터 지출 확대 흐름이 유지될 수 있을지를 주시하고 있다.

미국 캘리포니아주 산타클라라에 있는 엔비디아 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ 美 장기금리 급등·유가 상승…반도체주 압박

이날 반도체주 약세의 핵심 배경으로는 미국 장기 국채금리 상승과 국제유가 급등이 꼽혔다.

미국 10년물 국채 수익률은 전날 장중 한때 4.63%까지 치솟으며 2025년 2월 이후 최고 수준을 기록했다. 이날은 4.65%까지 오름폭을 확대하고 있다.

30년물 국채 수익률 역시 5.18% 부근에서 움직이며 수년래 최고 수준에 머물고 있다. 시장에서는 이란 전쟁 여파로 국제유가가 급등하면서 인플레이션 우려가 다시 커졌고, 이에 따라 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 가능성까지 재부각되고 있다는 분석이 나온다.

실제로 CME 페드워치에 따르면 현재 시장은 연준이 내년 1월 최소 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인상에 나설 가능성을 약 40% 반영하고 있다.

국제유가 역시 높은 수준을 유지하고 있다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 108달러 선, 브렌트유는 110달러 부근에서 거래되고 있다.

시장에서는 높은 유가와 금리 상승이 성장주 할인율 부담으로 이어지며 반도체와 기술주 밸류에이션에 압박을 주고 있다는 평가가 나온다.

◆ 엔비디아·마이크론·브로드컴 약세…"차익실현 확대"

이날 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 반도체 종목들이 전반적으로 하락 흐름을 나타냈다.

▲엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 약 0.8~1% 하락하며 3거래일 연속 약세 흐름을 이어갔다. 시장에서는 엔비디아 실적 발표를 앞두고 일부 투자자들이 선제적으로 차익 실현에 나서는 분위기다.

▲마이크론 테크놀로지(MU)는 1.7~2% 하락하며 4거래일 연속 하락 가능성이 제기됐다. 최근 메모리 반도체 업체들의 AI 랠리가 지나치게 빠르게 진행됐다는 우려가 영향을 미쳤다. 다만 마이크론 주가는 올해 들어 여전히 138% 이상 상승한 상태다.

▲씨게이트 테크놀로지(STX)는 전날 수요 대응 부담을 경고한 이후 이날도 3% 안팎 추가 하락했다. ▲웨스턴디지털(WDC) 역시 약 3% 내렸다.

▲브로드컴(AVGO) 역시 AI 네트워크 및 맞춤형 반도체 수혜 기대에도 불구하고 차익실현 매물 속에 약세를 나타냈다.

필라델피아 반도체지수(SOX)는 최근 이틀 동안 약 6% 하락했다. 시장에서는 데이터센터 투자 지속 가능성과 밸류에이션 부담에 대한 우려가 커지면서 투자자들이 수익 실현에 나선 것으로 보고 있다.

KKM파이낸셜의 창업자 겸 최고경영자(CEO) 제프 킬버그는 CNBC 인터뷰에서 "투자자들이 반도체주를 단기 현금인출기(ATM)처럼 활용하며 전략적으로 차익 실현에 나서고 있다"고 분석했다.

다만 그는 "반도체는 여전히 미국 증시 강세장의 핵심 기반(backbone)"이라고 강조했다.

◆ "엔비디아 실적이 AI 랠리 방향 결정"

시장에서는 이번 엔비디아 실적 발표를 올해 반도체 업종 최대 이벤트 가운데 하나로 보고 있다.

HSBC는 최근 보고서에서 엔비디아 목표주가를 295달러에서 325달러로 상향 조정하며 "블랙웰(Blackwell)과 차세대 루빈(Rubin) 플랫폼이 AI 수요 확대를 지속적으로 견인할 것"이라고 전망했다.

반면 시장 일각에서는 AI 반도체 시장 경쟁 심화 우려도 커지고 있다. 최근 AMD(AMD), 인텔(INTC), 구글(GOOGL), 아마존(AMZN) 등이 자체 AI 칩과 추론(inference)용 반도체 시장 확대에 속도를 내고 있기 때문이다.

시장에서는 엔비디아가 이번 실적 발표에서 강한 가이던스와 데이터센터 수요 지속 신호를 제시할 경우 반도체 랠리가 재개될 수 있다고 보고 있다.

다만 기대에 못 미치는 실적이나 공급망·마진 우려가 부각될 경우 최근 과열됐던 AI 반도체주 중심 변동성이 더 확대될 가능성도 제기된다.

koinwon@newspim.com