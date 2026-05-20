삼성전자 노사 2차 사후조정, 자정 넘겨…'파업 D-1'

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 노사, 19일 사후조정 최종회의를 열었다
- 노사 입장차 못 좁혀 회의는 자정을 넘겼다
- 합의 불발 땐 21일 파업 앞두고 조정안 제시했다
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노사 합의 불발 시 연장 '무게'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 지난 19일 오전 10시부터 열린 삼성전자 노사 사후조정이 자정을 넘겨 파업 예고일을 하루 앞두고 있다.
삼성전자 노사는 지난 19일 오전 10시부터 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 최종 회의를 열고 있다.
당초 이날 회의는 오전 10시 시작해 오후 7시 종료될 예정이었다. 그러나 노사가 입장 차이를 좁히지 못해 회의 종료 시각은 오후 10시로 연기됐다.
박 위원장은 오후 7시 20분쯤 기자들과 만나 사측이 본인이 제시한 자율타결 유도를 위한 대안(중재안)을 검토하고 있다고 설명했다. 사측이 이 의견을 검토해 받아들이면 노측은 노조 조합원 투표에 부칠 예정이다. 다만, 투표에서 조합원들이 동의하지 않을 가능성도 있다. 박 위원장은 오후 10시 정도 되면 합의가 되거나 그렇지 않으면 조정안을 제시할 것이라고 설명했다.
그러나 회의는 종료 시각을 넘겨 자정을 넘기고 있다. 만일 노사가 입장 차이를 좁히지 못할 경우 회의는 노측이 예고한 파업일인 21일을 기준으로 하루 앞두게 된다.
sdk1991@newspim.com