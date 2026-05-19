뉴욕증시 개장 전 특징주...알파벳·셰이크쉑·서비스나우↑ VS 마이크론·씨게이트·홈디포↓

AI 핵심 요약beta
- 뉴욕증시는 19일 개장 전 실적·AI투자·내부자매수에 따라 종목별 주가가 엇갈렸다
- 아머스포츠·블랙스톤·알파벳·셰이크쉑·서비스나우 등은 실적호조·AI 인프라 투자·내부자 매수 영향으로 상승했다
- 마이크론·씨게이트·엔비디아 등 반도체주는 차익실현 매물로 약세였고 홈디포는 기대 웃돈 실적에도 주가가 하락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 19일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인공지능(AI) 투자, 내부자 매수 등에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.
반도체주는 메모리 반도체 업종 중심 차익 실현 매물이 이어지며 약세를 보인 반면, 실적 호조와 AI 투자 확대 기대감이 부각된 유통·스포츠웨어·소프트웨어 종목들은 강세를 나타냈다.
▷ 상승 종목
◆ 아머 스포츠(AS)
윌슨(Wilson)과 살로몬(Salomon) 브랜드를 보유한 스포츠웨어 업체 ▲아머 스포츠(AS)는 1분기 실적이 시장 기대를 웃돌면서 프리마켓에서 주가가 5% 가까이 상승했다.
회사는 일회성 항목을 제외한 조정 EPS 38센트를 기록해 팩트셋 예상치인 31센트를 상회했다. 매출도 19억5000만달러로 시장 예상치인 18억4000만달러를 웃돌았다.
◆ 블랙스톤(BX)·알파벳(GOOGL)
사모펀드 운용사 ▲블랙스톤(BX)과 구글 모회사 ▲알파벳(GOOGL)은 블랙스톤이 구글과 함께 새로운 AI 인프라 기업에 50억달러 규모 지분 투자를 진행한다고 밝히면서 동반 상승했다.
블랙스톤과 알파벳 주가는 각각 0.7% 올랐다.
◆ 셰이크쉑(SHAK)
햄버거 체인 업체 ▲셰이크쉑(SHAK)은 최고경영자(CEO)를 포함한 내부자 6명이 총 320만달러 규모 자사주를 매입한 것으로 확인되면서 주가가 2.2% 상승했다.
해당 내용은 규제당국 공시를 통해 공개됐다.
◆ 서비스나우(NOW)
기업용 소프트웨어 업체 ▲서비스나우(NOW)는 전날 8% 급등에 이어 개장 전 거래에서도 추가 상승세를 이어갔다.
서비스나우 주가는 지난주 수요일 이후 23% 넘게 상승했지만, 여전히 최근 고점 대비로는 50% 이상 낮은 수준에서 거래되고 있다.
▷ 하락 종목
◆ 반도체주
반도체주는 메모리 반도체 업종 중심 매도세가 이어지며 전반적으로 약세를 나타냈다.
메모리 반도체 업체 ▲마이크론 테크놀로지(MU)는 1.7% 하락했고, 데이터 저장장치 업체 ▲씨게이트 테크놀로지(STX)는 3% 내렸다. AI 반도체 대장주 ▲엔비디아(NVDA)도 약 1% 하락했다.
◆ 홈디포(HD)
미국 최대 홈인테리어·건축자재 유통업체 ▲홈디포(HD)는 시장 예상치를 웃도는 실적 발표에도 불구하고 개장 전 거래에서 주가가 2.3% 하락했다.
회사는 조정 기준 주당순이익(EPS) 3.43달러, 매출 417억7000만달러를 기록했다. 이는 LSEG 집계 예상치인 EPS 3.41달러, 매출 415억2000만달러를 모두 웃도는 수준이다.
koinwon@newspim.com