"우주가 다시 뜬다"…NASA·스페이스X IPO 기대에 관련주 랠리

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美 우주군 예산 77% 급증

"AI 다음은 우주" 투자자 자금 몰린다

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미 항공우주국(NASA)의 유인 달 탐사 프로젝트 '아르테미스 II(Artemis II)'와 스페이스X(SpaceX) 기업공개(IPO) 기대감이 맞물리면서 우주 산업이 글로벌 투자시장의 새로운 핵심 테마로 부상하고 있다.

한동안 정부 주도 영역으로 여겨졌던 우주 산업이 이제는 민간 중심 상업 시장으로 빠르게 재편되고 있다는 분석이 나온다. 로켓·위성·우주 인프라·방위 시스템은 물론 데이터·통신·AI 산업까지 우주 경제 생태계 확장이 본격화되는 모습이다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

실제 정부 투자도 급증하고 있다. 트럼프 행정부는 2027 회계연도 예산안에서 미 우주군(Space Force) 예산으로 710억달러를 편성했다. 이는 전년 대비 77% 늘어난 규모다.

유럽우주국(ESA) 회원국들도 향후 3년간 총 223억유로(약 259억달러) 규모 예산 투입을 약속하며 사상 최대 투자 계획을 내놨다.

시장도 즉각 반응하고 있다. S&P 켄쇼 글로벌 우주지수(S&P Kensho Global Space Index)는 5월 15일 기준 올해 들어 45% 상승했다. 같은 기간 약 8.6% 오른 S&P500 상승률을 크게 웃도는 수준이다.

보이저 테크놀로지스의 최고경영자(CEO) 딜런 테일러는 최근 "우주 산업은 지금 그 어느 때보다 뜨겁다"고 평가했다.

◆ "AI 다음은 우주"…발사체·위성 데이터 기업 주목

시장에서는 우주 산업 내에서도 실제 수익 창출 가능성이 높은 분야를 선별하려는 움직임이 빨라지고 있다.

TEMA ETF의 최고투자책임자(CIO) 유리 코드자미리안은 "핵심은 '순수 우주경제(pure-play space economy)' 기업"이라고 분석했다.

이는 사업 일부만 우주와 연관된 대기업이 아니라, 핵심 사업 자체가 우주 산업과 직결된 기업을 의미한다.

그는 주요 유망 기업으로 고주파 무선 하드웨어 업체 필트로닉(Filtronic), 대만의 마이크로파 통신 솔루션 기업 유니버설 마이크로웨이브 테크놀로지(Universal Microwave Technology), 통합 기술 솔루션 기업 스피어 코퍼레이션(Sphere Corporation) 등을 제시했다.

다만 그는 우주 산업 특성상 기술 난도가 높고 실패 위험도 큰 만큼 무분별한 투기보다는 실제 기술력을 갖춘 기업에 집중해야 한다고 강조했다.

그는 "실제로 작동하는 발사 플랫폼 기업에 프리미엄을 주는 편이 성공 여부가 불확실한 기업에 투기하는 것보다 낫다"고 말했다.

글로벌X ETF의 테마 리서치 책임자 테하스 데사이는 재사용 로켓과 발사 서비스 시장에 특히 주목했다.

그는 "우주 발사 비용이 빠르게 낮아지면서 산업 전체 혁신 속도가 가속화되고 있다"고 설명했다.

그는 대표 수혜 기업으로 발사체 기업 로켓랩(RKLB)과 위성 데이터 분석 기업 플래닛랩스(PL)를 꼽았다.

◆ "우주판 곡괭이·삽 투자"…ETF·인프라 기업 부상

시장에서는 우주 산업이 단순 로켓 경쟁을 넘어 '우주 인프라 투자 시대'로 진입하고 있다는 평가도 나온다.

모간스탠리는 최근 보고서 '더 스페이스 60(The Space 60): 최후의 개척지를 위한 곡괭이와 삽(Picks & Shovels for the Final Frontier)'에서 "우주 산업이 다시 거대한 방식으로 돌아왔다"고 평가했다.

모건스탠리는 우주 산업 핵심 수혜주로 알코아(AA), ATI(ATI), 엔비디아(NVDA), 요크 스페이스 시스템스(York Space Systems), ST마이크로일렉트로닉스(STM) 등을 제시했다.

이는 실제 로켓 제조뿐 아니라 반도체·소재·통신장비 등 우주 산업 전반을 떠받치는 '인프라 기업'들이 장기적으로 더 안정적 수혜를 볼 수 있다는 의미로 해석된다.

시장에서는 우주 산업이 AI에 이어 차세대 전략 산업으로 자리 잡고 있다는 분석도 나온다.

특히 중국이 미국에 이어 세계 2위 우주 발사 강국으로 빠르게 부상하면서 지정학적 경쟁도 심화되는 분위기다.

전문가들은 향후 우주 산업 핵심 키워드로 ▲우주 주권(space sovereignty) ▲민간 우주기업 확대 ▲방위·군사 인프라 ▲위성 데이터 산업 등을 꼽고 있다.

독일·이탈리아·일본 등 주요 국가들도 자체 발사체와 위성 네트워크 구축 투자 확대에 나선 상태다.

코드자미리안은 이 같은 흐름의 대표 수혜 기업으로 이탈리아 우주 추진 시스템 기업 아비오(Avio)와 독일 위성·우주 시스템 업체 OHB SE를 제시했다.

koinwon@newspim.com