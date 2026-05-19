뉴욕증시 프리뷰, 유가·국채금리 부담에 미 주가 선물 하락...엔비디아·마이크론·샌디스크↓

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엔비디아·마이크론 약세…"AI 랠리 과열 우려"

유가·국채금리 부담 지속…"연준 인상 가능성 반영"

홈디포 실적 호조에도 하락…소프트웨어주는 강세

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 19일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미 주가지수 선물 가격이 일제히 하락했다. 인공지능(AI) 중심 강세장을 이끌어온 반도체주 매도세가 이어진 가운데, 중동 전쟁발 인플레이션 우려와 고금리 부담이 시장을 압박하는 모습이다.

투자자들은 도널드 트럼프 미국 대통령이 예정했던 대이란 공격 계획을 보류한 이후 국제유가 움직임과 미국 국채금리 흐름을 동시에 주시하고 있다. 시장에서는 높은 유가와 장기금리 상승이 미국 소비 둔화와 미 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 가능성으로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

미 동부시간 오전 8시 50분 기준 다우존스 E-미니 선물은 68.00포인트(0.14%) 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 E-미니 선물은 23.25포인트(0.31%) 내렸다. 나스닥100 E-미니 선물은 172.00포인트(0.59%) 하락했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 일하는 트레이더들[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 엔비디아·마이크론 약세…"AI 랠리 과열 우려"

특히 AI 랠리 핵심 축이었던 반도체주 약세가 두드러졌다. ▲엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 0.6% 하락하며 3거래일 연속 약세 흐름을 나타냈다. 엔비디아는 오는 20일 장 마감 후 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이다.

메모리 반도체와 저장장치 업체들도 동반 하락했다. ▲마이크론 테크놀로지(MU)는 1.7~2% 하락했고, ▲씨게이트 테크놀로지(STX)는 2.9~3%, ▲웨스턴디지털(WDC)은 3% 떨어졌다.

마이크론은 특히 최근 메모리 반도체 업체들의 AI 랠리가 지나치게 빠르게 진행됐다는 우려 속에 4거래일 연속 하락 가능성이 제기됐다. 다만 마이크론 주가는 올해 들어 여전히 138% 이상 상승한 상태다.

씨게이트는 전날 수요 대응 부담을 경고한 뒤 7% 급락했으며 이날도 추가 하락세를 이어갔다.

▲필라델피아 반도체지수(SOX)는 최근 이틀 동안 6% 하락했다. 투자자들이 밸류에이션 부담과 데이터센터 투자 지속 가능성 우려 속에 차익 실현에 나선 영향이다.

아전트캐피털매니지먼트의 포트폴리오 매니저 제드 엘러브룩은 CNBC 인터뷰에서 "이번 조정은 역사적인 급등 이후 나타난 충분히 자연스러운 숨 고르기"라고 평가했다.

그는 "세계 최대 반도체 기업이 뛰어난 실적과 가이던스를 발표할 것으로 예상되는 시점을 불과 며칠 앞두고 이런 되돌림이 나타난 것은 흥미로운 상황"이라고 말했다.

KKM파이낸셜의 창업자 겸 최고경영자(CEO) 제프 킬버그는 "투자자들이 반도체주를 단기 현금인출기(ATM)처럼 활용하며 차익 실현에 나서고 있다"고 분석했다.

그는 "역사적이고 포물선 형태의 급등 이후 투자자들이 전략적으로 일부 수익을 실현하고 현금 비중을 늘리고 있다"고 말했다.

▲아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 올해 들어 약 65% 급등했지만 현재는 사상 최고치 대비 약 7% 낮은 수준에서 거래되고 있다.

다만 킬버그는 "반도체는 여전히 미국 증시 강세장의 핵심 기반(backbone)"이라고 강조했다.

마이크론 로고 [사진=블룸버그]

◆ 유가·국채금리 부담 지속…"연준 인상 가능성 반영"

국제유가는 트럼프 대통령이 이란 공격 계획을 보류한다고 밝힌 이후 일부 하락했다. 트럼프 대통령은 중동 주요 3개국 정상들의 요청에 따라 공격을 "보류(hold off)"하기로 했다고 설명했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 108달러로 0.59% 하락했고, 브렌트유는 1.6% 내린 110.31달러를 기록했다.

트럼프 대통령의 발언은 전날 장 후반 뉴욕 증시 낙폭 축소에도 일부 영향을 줬다. 그러나 S&P500과 나스닥 지수는 결국 이틀 연속 하락 마감했다.

XTB의 리서치 책임자 캐슬린 브룩스는 "투자자들이 중동 전쟁 비용을 저울질하면서 시장 위험 선호 심리는 혼조세를 보이고 있다"고 말했다.

그는 "미국과 이란 간 교착 상태가 전혀 해소되지 않고 있으며 전쟁 종식을 위한 명확한 합의 경로도 보이지 않는다는 점에서 시장 피로감이 커지고 있다"고 설명했다.

채권시장 역시 증시에 부담을 주고 있다. 미국 10년물 국채 수익률은 전날 2025년 2월 이후 최고 수준까지 치솟은 뒤 이날 4.625%로 보합 수준에 머물고 있다.

30년물 국채 수익률은 5.15% 부근에서 움직였으며, 이는 2023년 이후 최고 수준에 근접한 것이다.

이 같은 금리 상승은 이란 전쟁으로 국제유가가 급등하면서 인플레이션 우려가 다시 커진 영향이다. 시장에서는 높은 유가가 소비자 부담을 키우고 결국 연준의 추가 금리 인상 가능성을 높일 수 있다고 보고 있다.

실제로 CME 페드워치에 따르면 시장은 현재 연준이 내년 1월 최소 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인상에 나설 가능성을 약 40% 반영하고 있다.

투자자들은 20일 공개될 연준의 최근 통화정책 회의 의사록도 주시하고 있다. 시장은 연준 내부에서 기존 완화적 기조에서 중립 또는 긴축 방향으로 전환하려는 움직임이 얼마나 강했는지 확인하려 하고 있다.

◆ 홈디포 실적 호조에도 하락…소프트웨어주는 강세

개별 종목 가운데 미국 최대 홈인테리어·건축자재 유통업체 ▲홈디포(HD)는 시장 예상치를 웃도는 실적을 내놓았으나 개장 전 거래에서 주가가 소폭 하락했다.

홈디포는 휘발유 가격 상승에도 핵심 소비층 수요가 견조하다고 밝혔다. 회사는 조정 기준 주당순이익(EPS) 3.43달러, 매출 417억7000만달러를 기록했다. 이는 LSEG 집계 예상치인 EPS 3.41달러, 매출 415억2000만달러를 웃도는 수준이다.

클라우드·사이버보안 서비스 기업 ▲아카마이 테크놀로지스(AKAM)는 26억달러 규모 전환사채 발행 계획 발표 이후 3.3% 하락했다.

기업용 인사·회계 소프트웨어 업체 ▲워크데이(WDAY)는 3.3% 상승했고, 협업 소프트웨어 기업 ▲아틀라시안(TEAM)은 3.6% 올랐다. 또 개인·중소기업용 회계 프로그램 업체 ▲인튜이트(INTU)는 2.6% 상승했다.

이와 함께 클라우드 보안 업체 ▲지스케일러(ZS)는 3.3%, 기업용 디지털 업무관리 플랫폼 업체 ▲서비스나우(NOW)는 5.7% 상승하며 상대적으로 강한 흐름을 나타냈다.

koinwon@newspim.com