李대통령-다카이치 총리 안동서 만찬…"가깝고도 가까운 사이로"

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7개월간 네 차례 만남…양국 우호협력 강화 다짐

만찬 후 하회마을서 선유줄불놀이 관람

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동의 한 호텔에서 만찬을 함께하며 양국 관계 발전을 위한 격의 없는 대화를 나눴다고 강유정 수석대변인이 서면브리핑에서 밝혔다.

이 대통령은 만찬에 앞서 다카이치 총리를 위해 고춧가루를 모두 뺀 음식들로 준비했다며, 경북 안동은 내륙이라 옛날부터 생물 식재료가 귀했던 곳이라고 소개했다.

이재명(왼쪽) 대통령이 19일 오후 안동 시내 한 호텔에서 한일 정상회담을 위해 한국을 찾은 다카이치 사나에 일본 총리를 반갑게 영접하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

이 대통령은 만찬사에서 "고향인 안동에서 다카이치 총리를 맞이하게 돼 더욱 뜻깊다"며 "다카이치 총리 재임 이후 약 7개월 동안 네 차례나 만나다보니 양 정상 간 인연도 깊어진 것 같다"고 말했다.

이 대통령은 특히 지난 1월 일본 나라 방문 당시 다카이치 총리가 드럼 연주를 직접 가르쳐 준 일을 언급하며, 양 정상 간의 격의 없는 소통과 교감이 양국간 관계 발전에 긍정적인 영향을 주고 있다고 평가했다.

이어 "양국이 '가깝고도 먼 이웃'이 아니라 유대감과 신뢰를 바탕으로 함께하는 '가깝고도 가까운 사이'가 되기를 바란다"며 "오늘 만찬이 양국 교류와 우호 협력을 더욱 깊게 만드는 계기가 되기를 기대한다"고 강조했다.

한 시간이 넘게 이어진 만찬에서는 정상 간의 화기애애한 대화들이 오갔다.

다카이치 총리가 "20일 국회 일정이 있어 술을 마셔야 할지 매우 고민했다"고 하자, 이 대통령은 "제가 (일본에) 전화해서 하루 더 머무를 수 있도록 해볼까요?"라고 농담을 건네 좌중의 웃음을 자아냈다.

다카이치 총리는 회담장으로 이동하는 동안 거리에서 환영해준 안동 시민들에게 깊은 인상을 받았다고 전했다. 특히 시내 곳곳에 걸린 선거 현수막이 일본의 현수막보다 큰 것이 인상적이라며, 이 대통령에게 지금이 선거 기간인지 물어보기도 했다.

이어 다카이치 총리가 "다음 셔틀외교는 일본의 지방 온천 도시에서 이어갔으면 좋겠다"고 제안했고, 이에 이 대통령은 "온천에 가겠다고 말씀드리면 바로 추진되는 것이냐"고 반가움을 표했다.

강 수석대변인은 "다카이치 총리는 한국에서 실시하는 석유최고가격제와 소비쿠폰에 대해서도 큰 관심을 보이며, 이 대통령에게 지급 방식과 범위를 직접 묻기도 했다"고 전했다.

19일 예정된 한일 정상 만찬 메인요리인 안동한우로 만든 갈비구이와 안동 쌀밥, 신선로 [사진=청와대]

이날 만찬은 양국의 화합과 우정을 담은 메뉴로 구성됐다. 안동지역 종가의 고조리서인 '수운잡방(보물 2134호)' 요리를 접목한 퓨전 한식과 안동의 전통주인 태사주와 안동의 최고급 쌀로 빚은 명인 안동소주, 나라현산 사케 등이 제공됐다.

귀한 손님을 맞이할 때 올리던 특별한 닭요리인 '전계아'에는 다카이치 총리를 환대하는 마음을 담았고, '안동한우로 만든 갈비구이와 안동 쌀밥, 신선로'는 '군자는 벗을 맞이함에 있어 정성을 다한다'는 안동의 선비 정신이 담긴 요리라는 게 청와대의 설명이다.

강 수석대변인은 "한국의 전통 디저트인 전약과 일본 전통 디저트인 모찌를 한 접시에 올려 양국이 함께 어우러지고 미래지향적 관계로 나아가기를 바라는 마음을 담았다"고 했다.

이번 만찬은 락고재 '수운잡방 헤리티지 다이닝'의 김도은 종부(광산 김씨 설월당 15대 종부)와 국빈행사의 경험이 풍부한 웨스틴 조선이 협업해 안동 전통의 품격과 현대적 감각을 함께 녹여냈다.

19일 예정된 한일 정상 친교일정에서 선보일 선유줄불놀이의 한 장면. [사진=청와대]

만찬 후 이 대통령과 다카이치 총리는 재일 한국계 피아니스트인 양방언의 피아노 연주와 피아노·바이올린·첼로 삼중주 공연을 함께 감상한다.

이어 양 정상은 하회마을 나루터로 이동해 다카이치 총리를 위해 특별히 준비한 전통문화 '선유줄불놀이'와 '흩어지는 불꽃처럼'이라는 판소리 공연을 함께 관람한다.

선유줄불놀이는 조선 시대 중기부터 안동 하회마을의 선비들이 매년 음력 7월 16일(기망)에 부용대 앞 낙동강 변에서 즐기던 전통놀이다.

양 정상은 줄불놀이 관람과 함께, 부용대 절벽 위에서 불붙인 솔가지 다발을 떨어뜨리는 낙화놀이도 관람 예정이다.

the13ook@newspim.com