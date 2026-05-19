우원식 의장, 연세대 명예 정치학박사 학위받아..."공동체 통합 최선 다할 것"

AI 핵심 요약beta
- 우원식 국회의장이 19일 연세대에서 명예정치학박사 학위를 받았다.
- 연세대는 우 의장이 12월3일 비상계엄 사태에서 헌정질서와 민주주의를 지켜낸 리더십을 높이 평가했다.
- 우 의장은 12.3 사태 이후 국회의 역할을 언급하며 국민 삶 경청과 공동체 통합 정치에 최선을 다하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 우원식 국회의장이 19일 오후 연세대학교에서 명예 정치학박사 학위를 받았다.
윤동섭 연세대 총장은 "우 의장은 국민의 생명과 안전을 최우선 가치로 삼아 왔으며, 지난 12월 3일 비상계엄 사태 당시 헌정질서와 민주주의 원칙을 지켜낸 리더십이 사회에 큰 울림을 주었다"고 평가했다.
우 의장은 "지난 2년은 민주주의의 무게를 절감하는 시간이었다"며 "12.3 사태는 자산시장과 민생경제에 막대한 타격을 줬고, 통상·외교·안보 리스크에 대응하는 데도 어려움이 있었다"고 말했다.
이어 "대통령 탄핵소추 이후 새 정부 출범까지 반년 가까운 시간 동안 국회가 감당해야 할 일이 많았다"며 "헌법과 민주주의를 수호하는 길을 찾아 나갔다"고 덧붙였다.
우 의장은 "앞으로 국민의 삶을 경청하고 갈등을 넘어 공동체를 통합하는 정치를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
이날 학위 수여식에는 연세대에서 윤동섭 총장, 김현철 대학원장 등이, 국회에서는 박선원 의원, 김민기 국회사무총장 등이 참석했다.
kimsh@newspim.com