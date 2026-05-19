[6·3 재보선] 하정우, 한동훈 겨냥 "정치검사들, 못된 버릇 버리지 못해"

AI 핵심 요약beta
- 하정우 민주당 부산 북구갑 후보가 19일 경쟁 후보를 비판했다
- 그는 정치검사 캠프가 뒷조사와 신상털기에만 몰두했다고 지적했다
- 하 후보는 북구 미래를 위해 자신이 답이라고 강조했다
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"선두 후보 겨냥한 뒷조사와 신상털기만 있을 뿐"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 19일 경쟁 후보를 겨냥해 "부산 북구의 미래는 안중에도 없다"고 비판했다.
하 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "정치검사들의 특징이 있다"며 "정치적 경쟁자나 반대자를 수단방법 가리지 않고, 때와 장소를 구분하지 않고 무조건 탈탈 털려고 한다는 점"이라고 지적했다.
이어 "문제는 정치검사들이 검사복을 벗은 다음에도 그 못되고 고약한 버릇을 좀처럼 버리지 못한다는 점"이라며 "부산 북갑 국회의원 보궐선거 무대에 갑자기 나타난 서울 강남 출신의 어느 유명한 전직 정치검사도 예외는 아니다"라고 했다.
그러면서 "문제의 후보가 꾸린 캠프는 선거사무소인지 흥신소인지 헷갈릴 지경"이라며 "그들에게 북구의 미래는 안중에도 없기 때문"이라고 비판했다.
하 후보는 "앞서가는 선두 후보를 겨냥한 자질구레한 뒷조사와 신상털기만 있을 뿐"이라며 "이게 그 분들 세계의 법입니까"라고 반문했다.
아울러 "저 하정우는 오직 북구의 미래만 생각하겠다"며 "사랑스러운 북구의 아이들과 소중한 북구 청년들에게 넓고 환한 앞길을 터주는 일에 제 모든 역량과 열정과 에너지를 바치겠다"고 강조했다.
마지막으로 "부산과 북구의 미래를 생각하면 답은 오직 하정우"라고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com