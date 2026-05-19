박찬대·유정복 IPA 충돌…박 "제물포구로 이전" 유 "지역 싸움 부추겨"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 박찬대 후보는 19일 IPA를 제물포구로 이전하겠다고 공약했다
- 국민의힘 유정복 후보는 IPA 이전은 지역 갈등만 부추긴다며 권한 이관이 우선이라고 반박했다
- 박 후보는 제물포구 해양·항만 기능 강화와 광역철도망·도시철도 연장을 함께 추진하겠다고 했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시장 선거에 나선 더불어민주당 박찬대 후보와 국민의힘 유정복 후보가 인천항 개발· 운영을 맡고 있는 해양수산부 산하의 인천항만공사(IPA) 이전을 놓고 충돌했다.
박 후보는 19일 현재 송도국제도시에 있는 'IPA의 제물포구 이전'을 공약했다.
이에대해 유 후보는 IPA 이전은 지역 싸움을 부추기는 것에 불과하며 IPA의 권한을 해수부에서 인천시로 가져오는 것이 먼저라고 주장했다.
이날 박 후보는 같은 당 정지열 연수구청장 후보, 남궁형 제물포구청장 후보와 함께 공통 공약 추진협약서를 체결했다.
협약서에는 '제물포구의 해양·항만 행정 기능을 강화하기 위해 현재 송도국제도시에 있는 IPA 사옥의 제물포구 이전을 적극적으로 추진한다'는 내용을 담았다.
또 제물포구 내 수인선 만석동 연장 등 광역철도망 확대와 인천도시철도 사업인 인천 3호선, 용현 서창선 연안부두 연장 등을 추진하기로 했다.
유 후보 선거대책위원회는 논평을 통해 "연수구 주민에게 대못을 박아 제물포구의 환심을 사려는 꼼수는 필요 없다"며 "허울뿐인 IPA 이전 공약을 즉각 철회하고 중앙정부로부터 해양 주권을 어떻게 찾아올지 본질적인 대답부터 내놓아야 한다"고 강조했다.
그러면서 "IPA의 송도 입지는 핵심 항만 인프라의 물리적 접근성과 업무 효율성을 고려하고 정책 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 선택"이라며 "산업적 효율성은 배제한 채 공공기관을 선거용 전리품으로 다루는 태도는 무책임하다"고 비판했다
hjk01@newspim.com