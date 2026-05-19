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2026.05.19 (화)
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[코인 시황] 비트코인 7만6000달러선 위태…ETF 자금 유출·하락 베팅 급증

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  • 미국에서 19일 비트코인 가격이 최근 급락 속 7만6750달러 수준을 유지했다
  • 현물 ETF 대규모 자금 유출과 선물·옵션 지표 약세로 추가 하락 우려가 커지고 있다
  • SEC의 토큰화 증권 규제 완화 검토와 하이퍼리퀴드의 USDC 수익 공유 계약으로 블록체인·스테이블코인 시장 재편 가능성이 제기됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현물 ETF서 15억달러 이탈…옵션시장선 추가 급락 대비 움직임
SEC는 토큰화 증권 규제 완화 검토…월가 블록체인 전환 가속

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 단기간 8만2000달러에서 7만6700달러까지 급락하며 시장 불안이 커지고 있다. 현물 상장지수펀드(ETF) 자금 유출과 공격적인 선물 매도, 하락 방어용 옵션 수요 증가까지 겹치며 투자자들의 경계감이 높아지는 모습이다.

반면 미국 월가와 규제당국은 블록체인 기반 금융시장 확대에 속도를 내고 있다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 토큰화 증권 거래 규제 완화를 검토 중이며, 디파이(DeFi) 거래소 하이퍼리퀴드는 스테이블코인 수익 구조를 뒤흔드는 새 계약으로 시장 주목을 받고 있다.

한국 시간 19일 오후 7시 10분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 0.03% 오른 7만6750달러에 거래되고 있다. 같은 시각 이더리움(ETH)은 0.04% 빠진 2112.15달러에 거래되고 있다. 비트코인 가격은 지난 7일간 5% 가까이 내렸으며 이더리움은 7% 넘게 하락했다. 

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.05.19 koinwon@newspim.com

◆ ETF 자금 유출·공격적 매도…비트코인 추가 하락 우려

소소밸류 데이터에 따르면 미국 상장 11개 현물 비트코인 ETF에서는 5월 7일 이후 15억달러가 넘는 자금이 빠져나갔다. 특히 하루 유출 규모가 6억달러를 넘는 날이 일주일 사이 두 차례나 발생했다. 18일 하루 동안에는 6억4800만달러가 유출되며 지난 1월 이후 최대 규모를 기록했다.

시장에서는 기관 투자자들의 지속적인 차익 실현과 위험 회피 움직임이 본격화되고 있다는 해석이 나온다. 실제로 이달 초 유입됐던 자금 규모를 모두 상쇄하고도 남는 환매가 이어지면서 5월 이후 누적 기준 순유출 규모는 약 4억달러에 달했다.

거래 지표 역시 약세 신호를 보내고 있다. 글래스노드에 따르면 공격적인 시장가 매수·매도 흐름을 보여주는 '누적 거래량 델타(CVD)'는 현물과 선물시장 모두에서 급격한 음수 전환을 나타냈다. 현물시장 합산 CVD는 1690만달러에서 마이너스 1억2620만달러까지 떨어졌고, 무기한 선물시장 CVD 역시 마이너스 3억6850만달러를 기록했다.

옵션시장에서는 하락 방어 수요도 빠르게 늘고 있다. 풋(매도)옵션 가격이 콜(매수)옵션보다 빠르게 상승하면서 옵션 델타 스큐(delta skew)는 10.9%에서 14.4%까지 올랐다. 시장에서는 경험 많은 투자자들이 추가 하락 가능성에 대비하기 시작했다는 해석이 나온다.

인도 암호화폐 거래소 지오터스(Giottus)의 비크람 수부라지 최고경영자(CEO)는 "7만6000달러 지지선이 무너질 경우 비트코인은 더 깊은 조정 국면에 진입할 수 있다"고 말했다.

◆ SEC, 토큰화 증권 규제 완화 검토

반면 미국 규제당국과 월가는 블록체인 기반 금융시장 확대 움직임을 가속화하고 있다.

블룸버그 산하의 법률·규제 전문 매체인  '블룸버그 로(Bloomberg Law)'에 따르면 SEC는 이르면 이번 주 토큰화 증권을 위한 '혁신 면제(innovation exemption)' 제도를 공개할 가능성이 있다. 해당 제도는 거래 플랫폼들이 상장 주식의 디지털 버전을 보다 완화된 규제 체계 아래 거래할 수 있도록 허용하는 내용을 담고 있는 것으로 전해졌다.

시장에서는 이번 조치를 미국 규제당국이 토큰화 증권 시장에 보다 우호적인 태도로 전환하고 있다는 신호로 받아들이고 있다. 토큰화 주식은 블록체인 기반으로 발행된 주식으로, 24시간 거래와 빠른 결제가 가능하다는 장점이 있다.

월가 주요 기관들도 관련 시장 선점 경쟁에 나섰다. 미국 내 최대 증권예탁결제기관인 DTCC는 오는 7월 토큰화 자산 거래를 일부 시작한 뒤 10월 본격 서비스를 확대할 계획이라고 밝혔다. 나스닥 역시 블록체인 기반 주식 발행 시스템을 개발 중이며, SEC는 이미 지난 3월 해당 계획을 승인했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 모회사 인터컨티넨털익스체인지(ICE)는 암호화폐 거래소 OKX와 협력해 토큰화 주식 및 암호화폐 연계 상품 시장 확대에 나설 계획이다.

시장에서는 글로벌 126조달러 규모 주식시장의 거래·결제 시스템 자체가 블록체인 기반으로 재편될 가능성까지 거론되고 있다.

폴 앳킨스 SEC 위원장은 최근 "현재 증권 규정 체계는 거래·청산·결제가 하나의 프로토콜 안에서 이뤄지는 블록체인 시스템에 적합하지 않다"며 "단속보다는 명확한 규제 체계 마련이 필요하다"고 밝혔다.

◆ 하이퍼리퀴드發 '스테이블코인 전쟁'

이런 가운데 디파이 거래소 하이퍼리퀴드는 코인베이스(COIN), 서클(CRCL)과의 새로운 USDC 계약으로 암호화폐 업계 판도를 흔들고 있다.

이번 계약에 따라 서클의 USDC는 하이퍼리퀴드의 공식 '정렬 기준 자산(AQA)'으로 지정됐다. 코인베이스는 네트워크 내 USDC 운용을 맡고, 서클은 발행·상환 및 크로스체인 인프라를 담당한다.

핵심은 수익 구조다. 하이퍼리퀴드는 플랫폼 내 USDC 예치금에서 발생하는 준비금 수익의 최대 90%를 가져갈 수 있게 된 것으로 알려졌다. 과거 대부분 서클과 코인베이스에 돌아갔던 수익이 거래 플랫폼으로 이동하는 셈이다.

싱크라시 캐피털 공동창업자 라이언 왓킨스는 "이번 계약은 하이퍼리퀴드의 사업 모델 자체를 바꿨다"며 "이제 거래 수수료뿐 아니라 스테이블코인 수익까지 동시에 확보하게 됐다"고 평가했다.

현재 하이퍼리퀴드 내 예치 자산 규모는 50억달러를 넘어섰다. 시장에서는 이번 수익 공유 구조가 연간 최대 5억달러 추가 수익으로 이어질 수 있다는 전망까지 나온다.

실제로 HYPE 토큰은 최근 암호화폐 시장 전반 약세 속에서도 지난 일주일간 약 10% 상승하며 강세를 나타냈다.

반면 서클과 코인베이스 수익성 악화 우려도 커지고 있다. 컴퍼스포인트는 이번 계약으로 양사의 연간 EBITDA가 최대 8000만달러 감소할 수 있다고 추산했다. 또 다른 디파이 프로토콜들도 유사한 수익 공유 구조를 요구할 가능성이 있다는 점도 부담 요인으로 꼽힌다.

시장에서는 이번 계약이 향후 스테이블코인 시장 재편의 시작점이 될 수 있다는 분석도 나온다. 윈센트(Wincent)의 폴 하워드 수석 디렉터는 "지금 시장에서 나타나는 흐름은 스테이블코인 시장 통합의 시작일 수 있다"며 "대형 스테이블코인 중심으로 유동성과 자금 흐름이 집중될 가능성이 높다"고 말했다.

koinwon@newspim.com

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WSJ "'AI 반감' 급속도로 확산" [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 인공지능(AI)의 성지인 미국 안에서 대중들의 AI 반감이 확산하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 18일 보도했다. 고용 불안과 전기료 상승에 대한 불만, 자녀 교육에 미칠 부정적 영향 등이 한데 버무려지면서 AI 산업의 고속 성장세가 무색할 만큼 AI에 반감을 드러내는 저항군들의 기세가 급속도로 자라나고 있다고 신문은 짚었다.  ◆ 미국 대중들의 AI 반감...중간선거 이슈로 부상 구글 최고경영자(CEO)를 지낸 에릭 슈미트는 최근 AI에 대한 청년들의 반감을 온몸으로 실감했다. 애리조나대 졸업식 연설자로 나선 슈미트가 연설을 이어가던 중 AI가 가져올 장밋빛 미래를 설파하는 대목이 나오자 학생들의 야유가 쏟아졌다. AI가 인간 삶을 더 나은 쪽으로 이끌 것이라는 빅테크 업계의 주장 혹은 낙관과는 판이한 민심이다.  지난달에는 텍사스의 20세 남성이 오픈AI의 샘 올트먼 CEO의 자택에 화염병을 투척한 사건도 있었다. 그는 오픈AI의 샌프란시스코 본사에서도 위협 행위를 벌인 혐의로 고소된 상태다. 인디애나폴리스의 시의원인 론 깁슨의 경우 데이터센터 건립안 승인 후 자택 현관문에 13발의 총구멍이 나는 것을 경험했다. 현관 매트 아래에는 "데이터센터 반대(NO DATA CENTERS)"라는 메모가 나왔고, 이틀 뒤에도 'F'자로 시작하는 욕설이 적힌 쪽지가 발견됐다. AI에 대한 대중들의 반감은 통계 수치로도 확인된다. 스탠퍼드대와 UC버클리가 진행한 최근 여론 조사에서 민주당 지지층 가운데 '미국이 AI 혁신을 가능한 한 더 빠르게 가속화해야 한다'고 응답한 비율은 30%에 그쳤다. 공화당 지지층에서도 대략 절반만 호응했다. 데이터센터가 들어섰거나 들어설 예정인 동네의 민심은 더 흉흉하다. AI발 전력 수요 증가로 전기요금이 오르자 '이런 민폐도 없다'는 비난이 쏟아지고 있다. 미주리주 페스터스에서는 시의회가 60억 달러 규모의 데이터센터 건립을 승인한 지 불과 일주일 만에 유권자들이 시의원 4명을 전원 축출했다. 메인주에서 애리조나에 이르는 여러 주의 지자체에서 신규 데이터센터 설립을 금지하는 조례안 제정이 진행되고 있다. 에릭 슈미트 전(前) 알파벳 회장 <출처=블룸버그> ◆ 일자리 불안·교육 불신이 만든 피로감 AI 확산에 따른 고용 불안은 언론 지상을 통해 시시각각 유권자들에게 전해지고 있다. 여러 기업들에서 감원 소식이 잇따르자 AI 자동화가 결국 사회적으로 감당하기 힘든 수준의 대량 실업을 초래할 것이라는 우려가 노동자들 사이에서 늘고 있다. 학부모와 교육계에서는 AI가 교육의 질을 훼손하고, 학생들의 학습 태도와 정신 건강을 해칠 수 있다고 걱정이다. AI를 이용해 과제를 수행하는 것이 학생들의 일상이 되면서 'AI는 점점 똑똑해지는데 아이들은 갈수록 바보가 되어 간다'고 학부모들과 교육 종사자들은 한탄한다. 생성형 AI가 만들어낸 유해 콘텐츠(성적이고 폭력적인 콘텐츠) 때문에 내 아이가 오염될까 걱정하는 부모들도 늘고 있다. 이런 불안이 누적되면서 미국인들 사이에서는 "AI가 삶을 편리하게 만들 수는 있어도, 자녀 세대의 미래까지 맡길 수 있는 기술인지는 의문"이라는 회의론이 퍼지고 있다고 WSJ는 전했다. 대중의 불만이 쌓이면 정치를 움직이고 규제를 만들어 내기도 하지만 마가(MAGA) 진영 내 트럼프 행정부에 영향을 미치는 실리콘밸리 출신들의 반발도 만만치 않은 게 현실이다. 가을 중간선거가 다가올수록 전통 마가 지지층인 백인 블루칼러와 뒤늦게 마가와 결탁한 실리콘밸리의 규제 해방론자들 사이에 반목 또한 커질 수 있다. 메타플랫폼스 AI 로고 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 우리 집 뒷마당에는 No...빅테크 여론전 나서 대형 AI 기업과 인프라 사업자들의 경우 막대한 자금을 마련해 데이터센터 증설에 나섰지만 지역사회 반발이라는 벽 앞에 가로막힐 때가 적지 않다.  해당 동향을 추적하는 '데이터센터 워치'에 따르면 지난해 지역사회의 반대로 차단됐거나 지연된 데이터센터 프로젝트는 최소 48건, 사업비 규모로는 총 1560억 달러에 달했다. 올해 1분기에만 지역 사회의 반발로 취소된 프로젝트는 20건에 달해 분기 기준 가장 많았다. AI 인프라 컨설팅업체 세미애널리시스의 딜런 파텔 CEO는 "몇 달 안에 오픈AI와 앤스로픽을 겨냥한 대규모 시위가 벌어질 것"이라며 "사람들은 AI를 싫어한다. AI의 인기는 이민세관단속국(ICE)이나 정치인보다도 낮다"고 꼬집었다. 민심이 나빠지자 AI 빅테크들은 여론전과 정치권 로비에 수억 달러의 자금을 들이고 있다. 전력 사용료를 더 내겠다는 약속과 함께 데이터센터는 많은 일자리와 풍요를 가져올 것이라는 홍보전도 병행 중이다. 오픈AI의 글로벌 대외 담당 책임자인 크리스 리헤인은 "AI를 두려움의 관점에서 쉼없이 이야기하면 당연히 두려움을 증폭시키게 된다"며 "에너지 비용과 아동 보호 등 구체적 문제 해결에 집중해 왜 이 기술이 국가와 세계에 이로운지 더 정교하게 설명할 필요가 있다"고 말했다.   [AI 이미지 = 배상희 기자] osy75@newspim.com 2026-05-19 13:23
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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