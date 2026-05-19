삼성전자 협상 3시간 연장…중노위원장 "합의 안되면 오후 10시 조정안 제시"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자 노사가 19일 성과급 기준 두고 중노위에서 2차 사후 조정 최종 회의를 진행했다
- 박수근 중노위 위원장은 오후 10시까지 합의되거나 조정안을 제시하겠다고 밝혔다
- 사측이 중재안을 검토 중이며 수용 시 노조는 조합원 투표에 부칠 예정이나 부결 가능성도 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사측 검토 후 노측 투표 예정
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 삼성전자 노사가 성과급 기준 등을 둘러싸고 2차 사후 조정 최종 회의를 연 가운데 박수근 중앙노동위원회 위원장은 19일 "오후 10시 정도가 되면 합의가 되거나 그렇지 않으면 조정안을 제시할 것"이라고 밝혔다.
삼성전자 노사는 이날 오후 2시 고용노동부 중노위에서 2차 사후 조정 최종 회의를 열었다.
삼성전자 노사는 당초 회의를 오후 7시까지 열겠다고 밝혔다. 그러나 노사가 이견을 좁히지 못해 회의는 3시간을 연장해 오후 10시까지 진행될 예정이다.
박 위원장은 이날 오후 7시 20분쯤 기자들과 만나 "10시 정도 되면 합의가 되거나 그렇지 않으면 조정안을 제시할 것"이라고 했다.
박 위원장은 사측이 본인이 제시한 중재안을 검토하고 있다고 설명했다. 사측이 이 의견을 검토해 받아들이면 노측은 노조 조합원 투표에 부칠 예정이다. 다만, 투표에서 조합원들이 동의하지 않을 가능성도 있다.
박 위원장은 "(사측에) 10시까지 내라고 했다"며 "10시 30분 정도가 될 수 있다"고 했다. 20일까지 연장될 가능성에 대해서는 "10시 30분에 말하겠다"고 했다.
sdk1991@newspim.com