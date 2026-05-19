현대차그룹, 車공장에 아틀라스 2.5만대 투입한다

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 18일 미국 보스턴에서 IR을 열고 아틀라스 2만5000대 이상 공장 투입 계획을 밝혔다
- 아틀라스는 2028년 가동 로봇공장에서 연 3만대 생산하며 대량 생산으로 대당 원가를 3만달러 수준까지 낮출 방침이다
- 현대차그룹은 2028년부터 미국 액추에이터 공장에서 연 35만개 이상을 생산해 핵심 부품을 내재화하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
美서 아틀라스 부품 年 35만개 생산
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차그룹이 현대차·기아 공장에 휴머노이드 '아틀라스' 2만5000대 이상을 투입한다. 아울러 미국에 로봇 핵심 부품인 액추에이터를 연 35 개 생산할 수 있는 부품 공장을 건립한다.
19일 업계에 따르면 현대차그룹은 18일(현지 시간) 미국 보스턴에서 해외 기관투자가 대상 기업설명회(IR)를 열고 이 같은 로보틱스 전략을 공개했다. 현대차를 비롯해 기아, 현대모비스, 현대글로비스, 현대오토에버, 보스턴다이내믹스 등 6개 계열사가 참여했다.
현대차그룹은 2만5000대 이상의 아틀라스를 현대차·기아의 미국 공장부터 투입할 계획을 처음 공개했다. 현대차그룹이 건설해 2028년 양산에 돌입하는 로봇 공장이 연간 생산 가능한 3만대 중 83%에 해당하는 규모다.
아틀라스 양산 초기에는 대당 생산원가가 14만달러(약 2억원)지만 5만대 이상 생산할 경우 3만달러(약 4500 원)까지 낮아져 현대차·기아 공장 투입으로 규모의 경제를 빠르게 달성하려는 포석이다. 다만 구체적인 도입 시기와 투입 공장은 공개하지 않았다.
아울러 현대차그룹은 미국에 휴머노이드 액추에이터 생산시설을 구축하고 2028년부터 연 35만개 이상 규모로 가동할 계획이다. 2028년부터 단계적으로 아틀라스를 산업 현장에 투입할 예정인 가운데 핵심 부품인 액추에이터의 내재화 계획을 처음으로 구체화했다.
액추에이터는 휴머노이드의 관절 역할을 하는 구동장치로 휴머노이드 전체 제조 비용의 60%를 차지한다. 아틀라스 1대당 10여 개의 액추에이터가 장착될 것으로 예상된다. 휴머노이드 부품을 책임지는 현대모비스가 액추에이터 공장의 운영도 담당할 것으로 예상된다.
장재훈 현대차그룹 부회장는 "현대차그룹의 로보틱스 밸류체인은 그룹 전반의 자산을 통합해 하나의 로봇 실행 시스템을 구축했다"면서 "로보틱스를 산업 전반에 실질적으로 적용하겠다"고 강조했다.
y2kid@newspim.com