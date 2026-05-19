"둔산 재건축 속도 낸다"…서철모, 노후계획도시 선도지구 추진 공약

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 서철모 후보는 19일 둔산권 노후계획도시 선도지구 추진 계획을 발표했다
- 둔산권 선도지구 17곳 단계 정비로 노후 아파트와 기반시설 개선해 도시 경쟁력 강화하겠다고 밝혔다
- 복합환승센터·미디어파사드 거리·방산클러스터·청년창업공간·문화아트마켓으로 교통·산업·문화 상권을 동시에 육성하겠다고 했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 국민의힘 서철모 대전 서구청장 후보가 둔산권 노후계획도시 선도지구를 순차 추진해 주거환경과 도시 기능을 동시에 혁신하겠다는 구상을 내놨다.
서철모 후보는 19일 권역별 발전 전략 첫 번째 공약으로 둔산권 개발 청사진을 발표했다. 서 후보는 "서구를 단순한 주거도시가 아니라 산업과 문화, 교통이 결합된 충청권 중심도시로 키우겠다"고 밝혔다.
핵심은 둔산권 노후계획도시 정비사업이다. 서 후보는 둔산권 내 선도지구 17곳을 단계적으로 추진해 노후 아파트와 기반시설을 정비하고 도시 경쟁력을 끌어올리겠다고 설명했다.
또 CTX 둔산복합환승센터 조성을 통해 둔산권을 충청권 핵심 교통거점으로 육성하고 대덕대로 일원에는 미디어파사드 거리를 조성해 야간 경관과 상권 활성화를 동시에 추진할 계획이다.
이와 함께 방위사업청 이전과 연계한 방위산업클러스터 조성, 월평동 청년창업특화공간 구축, 특수영상콘텐츠특구 고도화 등 산업·청년 중심 정책도 함께 추진하겠다고 밝혔다.
특히 지역 예술인 참여형 아트마켓 운영과 체류형 소비 유도 전략을 통해 둔산 상권에 실질적인 경제 효과를 만들겠다는 구상도 내놨다.
서철모 후보는 "낡은 도시를 단순 정비하는 수준을 넘어 미래형 복합도시로 전환해야 한다"며 "주거와 산업, 문화와 교통이 어우러진 충청권 최고 도시 서구를 만들겠다"고 약속했다.
gyun507@newspim.com