[내일날씨] 전국 더위 식히는 비...중부지방 최대 80mm

AI 핵심 요약beta
- 20일 전국에 비가 내리고 중부에 최대 80mm다.
- 제주·전남서 시작해 전국으로 확대되겠다.
- 기온 15~23도, 미세먼지는 오전 보통·오후 좋음이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수도권·강원도·제주도 30~60mm
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 20일 전국에는 더위를 식히는 비가 내리겠다. 중부지방을 중심으로 최대 80mm 강수량을 기록하겠다.
19일 기상청과 케이웨더에 따르면 20일 한반도는 중국 중부지방에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향을 받겠다.
전국이 대체로 흐리고 새벽부터 제주도와 전남 지역을 시작으로 비가 시작돼 전국으로 확대되겠다.
예상 강수량은 수도권과 강원도, 제주도에서 30~80mm다. 충청도와 전라도, 경남 예상 강수량은 20~50mm다. 경상북도와 울릉도·독도는 10~40mm다.
아침 최저기온은 15~20도로 예상된다. ▲서울 14도 ▲인천 11도 ▲춘천 13도 ▲강릉 15도 ▲대전 14도 ▲대구 14도 ▲부산 15도 ▲전주 13도 ▲광주 13도 ▲제주 15도다.
낮 최고기온은 18~23도로 예측된다. ▲서울 25도 ▲인천 15도 ▲춘천 26도 ▲강릉 24도 ▲대전 26도 ▲대구 27도 ▲부산 22도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲제주 21도다.
미세먼지 농도는 전국이 오전에는 '보통', 오후에는 '좋음'이다. 바다 물결은 서해상에서 0.5~3.5m, 동해상은 0.5~2.0m, 남해상은 0.5~1.5m로 일겠다.
krawjp@newspim.com