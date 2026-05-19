농식품부, 양곡수급계획 조정 논의…"논타작물 재배 확대 필요"

AI 핵심 요약beta
- 농식품부가 19일 양곡수급안정위를 열고 쌀 수급 대책을 점검했다.
- 정부는 소비량·경지면적 반영해 2026년 양곡수급계획을 보완했다.
- 위원들은 논타작물 확대와 선제적 수급조절 필요성에 공감했다.
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 쌀 수급 안정을 위해 벼 적정 재배면적과 전략작물 확대 방안을 다시 점검한다. 최근 확보된 소비량과 경지면적 데이터를 반영해 양곡수급계획을 보완하고 논타작물 재배 확대를 유도한다는 방침이다.
박정훈 농식품부 식량정책실장은 19일 충북 오송 농업관측센터에서 제4차 양곡수급안정위원회를 열고 2026년 양곡수급계획 조정 방안과 2027년 계획 등을 논의했다고 밝혔다.
양곡관리법 개정안이 오는 8월 27일부터 시행됨에 따라 정부는 매년 적정 벼 재배면적과 전략작물 재배면적 등을 포함한 양곡수급계획을 수립해야 한다.
이날 회의에서는 지난 7일부터 입법예고 중인 양곡관리법 하위법령 개정안에 대한 의견 수렴을 진행했다.
농업인단체와 산지유통업체는 현장 의견을 전달했고, 농식품부는 법 시행 이후 변경되는 수급 정책 추진 체계와 사후 대책 발동 기준 등을 설명했다.
위원들은 양곡수급계획 조정 필요성에 공감하면서, 양곡수급계획을 달성하기 위해 논타작물 재배를 적극 유도해야 한다는 의견을 제시했다.
아울러 식량 분야 정상화 과제와 현장 체감형 개선 과제 발굴을 위한 논의도 함께 이뤄졌다.
박정훈 실장은 "쌀은 작은 수요 변화에도 가격 변동 폭이 큰 품목인 만큼 선제적인 수급 조절이 중요하다"며 "데이터 기반의 정교한 수급 관리 체계를 구축해 개정 양곡관리법 시행에 차질이 없도록 하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com