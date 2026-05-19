"1조원 시민성장펀드"…허태정, '시민이 돈 버는 대전경제' 공약

AI 핵심 요약beta
- 허태정 대전시장 후보는 19일 첨단경제 비전과 시민성장펀드 1조원 조성을 발표했다
- 임기 내 지역경제 75조원·양질의 일자리 10만개 창출과 유니콘·첨단 벤처 육성을 목표로 했다
- 대덕특구 재창조, AI·반도체·바이오 클러스터 등 4대 전략·7대 공약으로 연구성과의 시민 환원을 강조했다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 1조 원 규모의 '대전형 시민성장펀드' 조성을 핵심으로 하는 첨단경제 공약을 발표하며 기술혁신의 성과가 시민 자산으로 돌아가는 '순환형 경제 구조' 구축에 강한 의지를 보였다.
허태정 후보는 19일 선거사무소에서 기자회견을 열고 '대한민국 첨단경제 중심도시 대전' 비전을 공개했다. 그는 연구개발 성과가 산업과 일자리, 시민 소득으로 이어지는 경제 선순환 체계를 구축해 임기 내 경제 규모 75조 원과 양질의 일자리 10만 개를 달성하겠다는 목표를 제시했다.
특히 이날 발표의 핵심은 시민이 직접 성장 과실을 공유하는 '대전형 시민성장펀드 1조 원' 조성 계획이다. 허 후보는 이를 통해 유니콘 유망기업 30개와 첨단 벤처기업 2000개를 육성하고 기술사업화 1000건을 달성하겠다는 구상도 함께 내놨다.
허 후보는 "대전은 세계적인 연구 역량을 갖추고 있지만 성과가 시민 삶으로 충분히 연결되지 못했다"며 "연구만 하는 도시를 넘어 기술이 기업 성장으로 이어지고 그 성과가 시민 소득으로 환원되는 첨단산업 경제도시로 전환해야 한다"고 강조했다.
이를 위해 ▲대덕특구 재창조 및 연구개발특구법 개정 ▲AI 실증 인프라 구축 ▲미래형 첨단제조업 중심 산업구조 전환 ▲동반성장·스케일업 중심 산업생태계 구축 등을 4대 핵심 전략으로 제시했다.
또 ▲초대형 GPU 데이터센터 구축 ▲시장 직속 AI 전략기구 신설 ▲방산 AI·반도체 클러스터 조성 ▲의료·바이오 혁신클러스터 구축 ▲공공파운드리 기반 첨단센서 산업 육성 등 7대 핵심 공약도 함께 발표했다.
허 후보는 민선7기 시정에서 추진한 바이오메디컬 규제자유특구와 바이오 ICT 융복합 혁신클러스터, 스타트업파크 조성 등을 언급하며 "대전의 딥테크 산업 기반은 이미 준비돼 있다"고 설명했다.
그러면서 "대전의 성장이 시민의 자산이 되고 청년의 미래가 되는 도시를 만들겠다"며 "대한민국 최고의 성장도시 대전을 임기 내 반드시 실현하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com