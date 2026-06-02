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LB세미콘, 탑티어 팹리스 잡고 Non-DDI 전환 본격화

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  • LB세미콘이 2일 498억원 유증 결정해 Non-DDI 후공정 CAPA 확대에 나섰다.
  • 조달자금은 12인치 Non-DDI 범핑·백엔드 설비 투자와 원재료 선행 매입 등 운영자금에 투입된다.
  • DDI 의존·고객사 집중 구조 한계를 넘기 위해 SoC·PMIC 등 Non-DDI 포트폴리오와 고객 기반 다변화를 추진한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 팹리스와 MSA 체결…범핑·테스트 외주 수요 공략
DDI 매출 비중 70% 이상…전환 성패는 PO·가동률이 좌우

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LB세미콘이 498억원 규모의 유상증자를 추진하며 디스플레이 구동칩(DDI) 중심 사업 구조에서 비(非)DDI 후공정으로 체질 전환에 나선다.

2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 LB세미콘은 전날 정정 증권신고서를 통해 글로벌 탑티어 팹리스 기업과 Non-DDI 반도체 후공정 범핑·테스트 서비스 공급을 위한 기본공급계약(MSA)을 체결했다고 밝혔다.

회사는 기명식 보통주 1200만주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 모집해 총 498억원을 조달할 계획이다. 조달 자금 가운데 300억원은 Non-DDI 생산능력(CAPA) 확장을 위한 시설자금으로, 198억원은 원재료 매입 등 운영자금으로 사용할 예정이다.

구체적으로 시설자금은 12인치 Non-DDI 범핑과 백엔드 공정 설비 확충에 쓰인다. 회사가 계획한 전체 시설투자 규모는 345억원이며, 이 중 300억원을 유상증자 조달분으로 충당한다. 장비 발주는 2026년 3분기부터 시작되지만 유상증자 조달분은 2026년 4분기부터 2027년 4분기까지 순차 집행될 예정이다. 장비 발주에서 입고·설치·공정 안정화까지 통상 6~10개월 이상 걸리는 점을 감안하면 2027년 하반기 양산 대응을 위해 선제적으로 설비 확보에 나서는 구조다.

LB세미콘 공장 전경. [사진=LB세미콘]

운영자금 198억원은 기존 12인치 DDI 생산 물동 증가 대응과 Non-DDI CAPA 확장 완료 시점에 맞춘 신규 고객사 양산 대응 원재료 선행 매입 등에 쓰일 예정이다. 범핑 공정의 핵심 원재료인 타깃(Target)과 도금용액은 공정 가동 전 일정 수준의 재고 확보가 필요하다. 회사는 Non-DDI 물량 확대에 대응하기 위한 원재료 조달 비용이 상당 수준에 달할 것으로 예상했다.

LB세미콘 측은 "Non-DDI 후공정 시장은 AI·전기차·고성능 컴퓨팅 수요 급증으로 시스템반도체 후공정 외주 수요가 구조적으로 확대되고 있다"며 "글로벌 IDM 기업들도 생산비용 효율화와 공급망 안정화를 위해 신뢰도 높은 OSAT 파트너사에 후공정 외주 비중을 확대하고 있다"고 설명했다.

이번 MSA는 효력발생일인 2026년 2월 1일부터 최초 10년간 유효하고 이후 2년 단위로 자동 갱신되는 구조다. 다만 확정 물량을 사전에 정하는 장기 납품계약은 아니다. 고객사가 LB세미콘의 CAPA 범위 안에서 발주서(PO)를 내면 회사가 수시로 생산·공급하는 방식이다. 판매 단가도 기본계약 절차에 따라 정기적으로 협의된다.

이 때문에 실제 실적 기여도는 향후 PO 물량과 신규 설비 가동률이 좌우할 전망이다. MSA가 장기 계약 구조라 하더라도 고객사의 PO가 늘어나야 매출로 연결된다. 설비가 도입되더라도 가동률이 올라오지 않으면 감가상각비 등 고정비 부담을 흡수하기 어렵다.

한편 LB세미콘이 Non-DDI 전환을 서두르는 것은 기존 DDI 사업만으로는 성장 여력을 키우기 어렵다는 판단과 맞닿아 있다. DDI·COF 등 디스플레이 관련 비메모리 후공정 시장은 AI 반도체 수요 급증의 직접 수혜 범위 밖에 있다. 회사는 중국 패널 업체들의 자국산 DDI 전환과 소비자 전자기기 수요 정체 등으로 기존 시장의 구조적 부진이 이어지고 있다고 설명했다.

문제는 매출 구조가 여전히 DDI에 치우쳐 있다는 점이다. 2026년 1분기 기준 전체 매출의 약 70% 이상이 DDI 관련 공정에서 나왔다. 회사가 시스템온칩(SoC)·전력관리반도체(PMIC)·이미지센서(CIS)·전력반도체 등 Non-DDI 제품군으로 포트폴리오 다변화를 추진하는 배경이다.

고객사 집중도도 함께 봐야 할 변수다. 올 1분기 기준 상위 2개 고객사의 매출 비중은 73.6%였다. 이 같은 상위 고객사 집중 구조는 2022년 이후 매년 70% 이상 지속됐다. 특정 고객사의 발주 정책이나 투자 계획 변화가 실적에 직접 영향을 줄 수 있는 만큼 Non-DDI 전환은 제품군과 고객 기반을 함께 넓히는 사업 구조 재편으로 볼 수 있다.

투자자 입장에서는 지분 희석과 오버행 부담도 남아 있다. 이번 유상증자는 기명식 보통주 1200만주를 모집하는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식이다. 여기에 회사가 발행한 제3회차 및 제4회차 미상환 전환사채가 모두 전환될 경우 추가 신주 발행에 따른 지분 희석 가능성도 있다.

LB세미콘 측은 "DDI 산업은 중국 BOE·CSOT 등 주요 패널 업체의 자국산 DDI 채택 확대와 공급망 내재화 영향으로 국내 DDI 팹리스 발주 물량이 구조적으로 감소하고 있다"며 "반면 Non-DDI 시장은 AI 반도체·전기차·고성능 컴퓨팅 수요 확대를 배경으로 시스템반도체 후공정 외주 수요가 증가, DDI 대비 상대적으로 높은 가공 단가와 안정적인 수요 기반을 갖춘 사업군"이라고 설명했다.

 

dconnect@newspim.com

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격전지 평택을·부산 북갑 판세는 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 국회의원 재보궐선거가 치러지는 경기 평택을과 부산 북구갑이 여야 모두 '단일화 없는 정면 승부' 속 최대 격전지로 자리잡아 끝까지 결과를 예측하기 쉽지 않다. 두 지역 모두 '초접전' 3자 구도가 끝까지 유지되면서 막판 표심의 미세한 이동이 승패를 가를 것이라는 관측이 나온다. 지난 5월 14일 제9회 전국지방동시선거 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보가 후보 등록을 마쳤다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 평택을, 민주·보수 모두 단일화 무산...김용남·유의동·조국 3자 초접전 경기 평택을에선 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보가 오차 범위 내 접전을 벌이며 3자 구도가 굳어졌다. 프레시안이 한국사회여론연구소(KSOI)에 의뢰해 지난달 25~26일 평택을 유권자 703명을 대상으로 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행한 후보 지지도 조사 결과, 김 후보 21.4%, 유 후보 21.2%, 조 후보 23.4%로 오차 범위 내 접전이 펼쳐졌다. 김재연 진보당 후보와 황교안 자유와혁신 후보도 각각 9.4%, 12%를 기록했다. 3자 후보들의 우열을 가릴 수 없는 상황에서 김재연, 황교안 후보의 지지율이 10% 안팎으로 기록되자 단일화 문제가 평택을 판세를 뒤흔들 막판 변수로 떠올랐다. 그러나 범민주 진영에서 김용남, 조국, 김재연 후보 사이의 단일화 논의가 사실상 불발됐고, 보수 진영에서도 유 후보와 황 후보의 단일화 논의가 중단됐다. 양측 모두 '핵심 키'였던 단일화 카드가 무산되면서 뚜렷한 '1강' 없는 3자 구도가 이어질 전망이다. 김재연 후보는 지난달 28일 CBS 라디오에 출연해 "(단일화) 필요성을 느끼지 못한다. 지금 상황이 또 반드시 단일화를 해야 할 정도의 국면이 아니라고 생각하기 때문에 이 부분에 대해서는 완주 의지를 제가 계속 밝힌 바가 있다"라고 선을 그었다. 황 후보도 단일화 없는 '완주' 기류가 굳어졌다는 평가가 나온다. 유 후보는 이날 SBS 라디오에 출연해 "단일화하자고 제안했는데 사퇴하라고 하면 드릴 말씀이 없다"면서도 "지금 지역에선 흩어진 보수 목소리를 하나로 합쳐야 된다는 열망, 민심이 굉장히 크게 움직이고 있다"라고 가능성을 열어뒀다. ◆ 부산 북구갑, 한동훈 '상승세' 속 보수 분열…끝까지 안갯속 부산 북구갑은 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보의 3자 구도가 이어지는 가운데, 최근 여론조사에선 한 후보의 상승세가 두드러진다. MBC가 코리아리서치에 의뢰해 지난달 26~27일 북구 갑 거주 만 18세 이상 500명을 대상으로 휴대전화 가상 번호 전화면접으로 실시한 여론조사에서 하 후보 37%, 한 후보 43%로 오차범위 내 접전이다. 박 후보 14%를 기록했다. 지난달 19일 공표 조사에 비해 한 후보는 10%p 상승한 반면, 박 후보는 6%p, 하 후보는 1%p 하락하면서 보수 지지층이 한 후보 쪽으로 결집하고 있다는 평가다. 이런 기류 속에 보수 단일화는 끝내 성사되지 못한 분위기다. 같은 조사를 살펴보면 범야권 후보 단일화 필요성을 묻자 '필요하지 않다'는 응답이 56%로 '필요하다'(33%)보다 20%p 이상 높게 나타났다. 이러한 상황에서 야권 후보들은 단일화 문제를 놓고 거센 설전을 이어갔다. 삭발 투혼을 불사하며 완주 의지를 내비친 박 후보는 지난 28일 자신의 페이스북에 한 후보를 겨냥하며 "가짜 보수인 주제에 국민의힘 이름 훔쳐 쓰려고 하는 게 딱하다. 무소속 (후보) 뽑으면 당내 분열이라는 비극을 반복하며 이재명 정부의 폭주만 도와주는 꼴"이라고 힐난했다. 이에 한 후보는 자신의 페이스북에 "현명하신 북구 시민 여러분께서 한동훈으로 단일화해 주시라"며 "박 후보 찍는 표는 단순한 사표(死票)가 아니라 민주당 하정우 후보 돕는 표이자 이재명 정권 폭주 돕는 표가 된다"고 맞불을 놨다. 본문의 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-06-02 06:00
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산은·IBK기은 지방이전 재점화 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국책은행 지방 이전 논란이 다시 불붙고 있다. 부산시장 선거에서는 한국산업은행 부산 이전이, 대구시장 선거에서는 IBK기업은행 대구 이전이 주요 공약으로 거론되면서다. 금융권은 국책은행 이전이 사전 협의 없이 선거 공약으로 소비되고 있다며 강하게 반발하고 있다. 선거 결과에 따라 산업은행과 기업은행 이전 논의가 재점화될 경우 금융권 노사 갈등이 다시 확산할 수 있다는 우려가 커지고 있다. [사진=한국산업은행] 금융권의 관심은 국책은행 지방 이전 공약에 쏠려 있다. 충분한 사전 논의와 법적 검토가 필요하다는 지적에도 일부 광역단체장 후보들이 본사 이전을 전면에 내세우고 있어서다. 노조 반발에 더해 법 개정이라는 현실적 장벽도 있어 선거 이후 논란이 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 산업은행은 윤석열 정부 당시 부산 이전 추진과 무산 과정에서 홍역을 치른 데 이어 이번 선거에서도 같은 논란에 다시 휩싸였다. 현직 부산시장인 박형준 국민의힘 후보는 산은 본사 이전을 핵심 공약으로 내세웠다. 가덕도신공항 조기 개항과 글로벌 허브도시 특별법 통과 등과 함께 산은을 부산에 유치해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 꾀한다는 구상이다. 산은 부산 이전을 추진하려면 산은법 개정 등 관련 법령 정비가 선행돼야 한다. 다수당인 더불어민주당의 협조 없이는 현실화가 쉽지 않은 구조다. 그럼에도 박 후보는 지역 토론회에서 "포기는 없다"며 강한 의지를 드러낸 바 있다. 박 후보가 재선에 성공할 경우 산은 이전을 둘러싼 공방이 재현될 가능성이 있다. 반면 전재수 더불어민주당 후보는 산업은행 이전보다는 동남권투자공사 설립 등에 더 초점을 맞추고 있다. 산은 부산 이전이 이미 윤석열 정부에서 무산된 프로젝트라는 점과 금융권 반발 등을 고려한 전략이라는 해석이다. 다만 지역 발전을 위해서는 산은 이전이 필요하다는 지역 여론도 적지 않은 만큼, 전 후보가 당선되면 향후 구체적인 논의가 재점화될 가능성을 배제하기 어렵다는 관측이다. [사진= IBK기업은행] 기업은행(기은)의 경우에는 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보 모두 대구 이전을 공약으로 내걸었다. 김 후보는 지난 12일 열린 일곱 번째 공약 발표회에서 기은 본점 이전 추진과 대기업 유치를 강조하면서, 이를 통해 지역내총생산(GRDP)을 임기 내 100조 원 규모로 확대하겠다고 밝혔다. 추 후보 역시 지난 3월 국민의힘 토론회에서 국내외 대기업 투자와 함께 기은 대구 이전을 관철하겠다고 언급한 바 있다. 기은 역시 산은과 마찬가지로 지방 이전을 위해서는 기은법 개정 등 법령 정비가 우선이다. 이에 김 후보는 다수당 후보라는 점을, 추 후보는 초당적 협력을 각각 내세우고 있다. 이 같은 흐름에 금융권은 강하게 반발하고 있다. 전국금융산업노동조합(금융노조)은 잇따른 국책은행 지방 이전 공약과 관련해 수차례 성명을 내 "포퓰리즘에 눈먼 공약"이라며 "이를 저지하기 위해 총력을 다해 투쟁할 것"이라고 밝히며 전력을 집중하고 있다. 금융노조는 지방 이전 공동대응 태스크포스(TF)를 구성하는 등 조직적인 대응에도 나섰다. 지난달 15일에는 청와대 앞에서 기자회견을 열어 '기은 이전 공약 폐기'를 촉구하기도 했다. 현 정부가 다소 미온적인 산은 부산 이전보다, 여야 후보 모두 대구 이전을 약속한 기은 사태를 더 심각하게 보고 있다는 분석이다. 이에 따라 지방선거 이후 국책은행 지방 이전이 일방적으로 추진될 경우 금융권의 반발과 혼란이 더욱 가중될 수 있다는 우려가 제기된다. 이미 전 정권에서 산은 이전 사태로 심각한 갈등이 불거져 금융산업 전반에 악영향을 미친 만큼, 충분한 논의와 소통이 선행돼야 한다는 지적이다. 윤석구 금융노조 위원장은 "본점 이전은 노동자의 일터와 가족의 삶, 자녀 교육과 돌봄까지 흔드는 문제다. 당사자 설명도, 노조와의 협의도 없이 후보의 공약 한 줄로 금융노동자의 삶을 뒤흔들 수는 없다. 국책은행을 정치적 흥정물로 삼는 모든 시도에 맞서 끝까지 투쟁하겠다"고 강조했다. peterbreak22@newspim.com 2026-06-02 11:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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