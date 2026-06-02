BC카드, 여름 휴가철 맞아 '페이북 트래블월렛' 해외 결제 이벤트

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 2일 페이북 해외여행 프로모션을 시작했다.
- 8월 31일까지 외화 결제액 최대 6%를 페이북 머니로 돌려준다.
- 4일부터 코엑스 관광전서 트래블월렛·QR결제를 홍보한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = BC카드가 여름 휴가 시즌을 앞두고 생활금융플랫폼 '페이북''기반의 해외여행 특화 프로모션을 실시한다고 2일 밝혔다.
BC카드는 오는 8월 31일까지 '페이북 트래블월렛' 이용이 가능한 특정 카드 소지 고객을 대상으로, 외화 머니 결제 시 누적 결제 금액의 최대 6%를 페이북 머니로 적립해주는 캐시백 이벤트를 진행한다. 대상 카드는 ▲BC바로 MACAO카드 ▲iM뱅크 iM 트래블 카드 ▲BNK부산은행 오늘은e신용카드·팟(pod)카드다.
페이북 트래블월렛 서비스는 BC카드가 핀테크 기업 트래블월렛과 제휴해 선보인 외화 충전 및 결제 서비스다. 해당 서비스를 통해 페이북에서 외화 머니를 충전하면 전 세계 200여 개국 비자(Visa) 가맹점에서 결제할 수 있으며, 총 45종의 외화를 지원한다. 환전 수수료를 비롯해 해외 결제 및 ATM 출금 수수료 면제 혜택도 제공된다.
이벤트 기간 중 외화 머니 누적 결제 금액이 50만원 미만이면 결제액의 1%, 50만원 이상 100만원 미만은 2%, 100만원 이상일 경우 3%의 캐시백이 적용된다.
기존에 외화 머니 결제 이력이 없는 신규 고객에게는 구간별 캐시백 비율이 2배로 적용된다. 이에 신규 이용 고객이 이벤트 기간 동안 누적 100만원 이상을 결제하면 총 결제액의 6%를 돌려받을 수 있다. 캐시백 한도는 최대 10만 페이북 머니까지다.
BC카드는 오는 4일부터 7일까지 서울 삼성동 코엑스에서 개최되는 '서울국제관광전'에 공식 후원사로 참여해 페이북 트래블월렛 및 해외 QR 결제 서비스 홍보에 나선다. 현장에서는 의류 브랜드 '헤베츠'와 협업한 한정판 굿즈 증정 행사가 열린다. 페이북 앱 가입 및 마이태그 다운로드를 인증하거나, 현장에서 BC카드 또는 페이북 머니로 여행상품을 결제한 방문객에게는 ▲반다나 ▲파우치 ▲에코백 ▲티셔츠 등이 제공된다.
BC카드는 이번 박람회 참여를 통해 해외여행 실수요층과의 접점을 넓히고, 페이북을 통한 외화 및 QR 결제 등 디지털 금융 서비스 체감을 확대할 방침이다.
박복이 BC카드 매입사업본부장은 "해외여행 수요가 늘어나는 시기에 맞춰 고객들이 체감할 수 있는 실질적인 혜택 중심으로 이벤트를 기획했다"며 "앞으로도 글로벌 결제 서비스와 여행 특화 혜택을 확대해 고객 편의성을 높여갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com