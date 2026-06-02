[6·3 지선 D-1] 한민수 "김관영, 거짓·위선정치 반복…전북 적임자는 이원택"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 2일 김관영 전북지사 후보를 비판하며 이원택 지지를 호소했다
- 민주당은 김관영 후보의 불법 현금 살포 의혹과 전북도민 민심 왜곡을 거론하며 '김관영식 정치'를 규정했다
- 민주당은 무소속 도정 운영의 한계를 지적하며 전북특별자치도 미래 위해 이원택 선택을 요청했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자= 더불어민주당이 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 김관영 무소속 전북지사 후보를 향해 "거짓과 위선으로 점철된 정치 행태를 반복하고 있다"고 비판하며 이원택 민주당 후보에 대한 지지를 호소했다.
한민수 민주당 중앙선대위 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "선거 막바지까지도 김관영 후보의 거짓과 위선으로 점철된 정치 행태가 계속되고 있다"며 "스스로 저지른 불법 현금 살포라는 명백한 범법 의혹으로 당에서 제명된 책임을 외부로 돌리며 민주당 지도부를 향한 근거 없는 공세와 피해자 코스프레를 반복하고 있다"고 주장했다.
한 대변인은 김 후보가 전북도민의 민심을 정치적으로 활용하고 있다고도 지적했다.
그는 "김관영 후보는 전북도민의 민심을 제 입맛에 맞게 재단하고 불리한 국면마다 도민을 소환해 방패로 삼으려 했다"며 "180만 전북도민의 표심은 누군가의 정치적 서사를 위해 동원될 수 없으며, 선거판을 자신의 정치적 항변의 무대로 삼는 것 또한 전북도민에 대한 예의가 아니다"라고 비판했다.
또 "탈당과 복당을 통해 당의 관용을 입었음에도 스스로를 '영입인재 1호'로 포장해 왔고, 이제는 본인이 당선되면 지도부가 물러나야 한다는 오만한 셈법까지 드러내고 있다"며 "이 모든 것이 김관영식 정치의 실체"라고 주장했다.
이어 "전북도민들은 어느 정당에도 기댈 수 없는 무소속 후보가 만들어낼 도정 운영의 한계를 이미 꿰뚫어 보고 있다"고 강조했다.
한 대변인은 "더불어민주당의 정통성을 이어가고 진정으로 전북도민의 삶을 위해 헌신할 적임자는 바로 이원택 후보"라며 "전북특별자치도의 내일을 위해 진짜 더불어민주당의 후보인 이원택을 선택해 달라"고 호소했다.
chogiza@newspim.com