[6·3 재보선 D-1] '계양을' 김남준 "개혁 마지막 단추…압승 위해 끝까지 뛸 것"

AI 핵심 요약beta
- 김남준 더불어민주당 인천 계양을 후보가 2일 지방선거 승리를 위해 지지와 투표 참여를 호소했다
- 그는 이재명정부의 국정성과를 높이 평가하면서도 여전히 미완의 과제가 많다고 진단했다
- 계양을 정치 1번지로 규정하며 한 표라도 더 모아 남은 과제 이행 동력을 만들어야 한다고 강조했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김남준 더불어민주당 인천 계양을 국회의원 보궐선거 후보가 2일 지방선거 승리를 위한 지지를 호소하며 적극적인 투표 참여를 당부했다.
김 후보는 이날 자신의 페이스북에 "작년 오늘이 떠오른다"며 "대선 하루를 앞두고 절박한 마음으로 선거전을 펼쳤다. 검찰정권과 내란세력이 망가뜨린 대한민국을 바로 세워야 했고 해결해야 할 과제가 산적해 있었기에 압도적 승리가 절실했다"고 밝혔다.
그는 "이재명정부는 역대 최고의 효능감을 보여주며 국정운영의 모범을 써 내려가고 있다"면서도 "여전히 미완인 채 남은 과제가 적지 않다"고 말했다.
이어 "지방선거는 이러한 과제를 이행할 시스템을 구축하는 마지막 단추"라며 "끝까지 진력해 압도적 승리를 거둬야 한다"고 강조했다.
특히 "대통령을 만든 정치 1번지인 계양은 더욱 중요하다"며 "한 명이라도 더 투표해야 주권자의 더 많은 총의가 모일 수 있고, 이는 남은 과제 해결의 동력이자 이행 속도를 좌우할 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "긴장을 놓을 만큼 한가하지 않다. 마지막까지 절박하게 뛰겠다"며 "함께해 달라"고 지지를 호소했다.
김 후보는 "정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 한다"며 투표 참여의 중요성을 거듭 강조했다.
chogiza@newspim.com