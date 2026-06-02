젠슨 황, 삼성 성과급 이슈에 "직원에게 가능한 많이 보상해야"

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아 젠슨 황 CEO가 2일 직원 보상은 최대한 충분해야 한다고 밝혔다.
- 황 CEO는 삼성전자 성과급 논란 관련 질문에 직원들이 가능한 한 많은 보수를 받아야 한다고 강조했다.
- 엔비디아와 국내 반도체 업계는 주식·성과 연계 보상 확대하며 회사 성장 과실을 직원과 공유하는 추세다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 삼성전자 성과급 논란과 관련해 직원 보상은 가능한 한 충분해야 한다는 입장을 밝혔다.
2일 업계에 따르면 황 CEO는 이날 대만 타이베이 그랜드 하이라이 호텔에서 열린 글로벌 미디어 간담회에서 삼성전자의 성과급 이슈에 대한 질문에 "직원들이 가능한 한 많은 보수를 받아야 한다고 생각한다"고 답했다.
이어 "나는 직원들에게 가능한 한 많은 보상을 해주고 있기 때문"이라며 "내 직원들에게 물어보라. 나는 실제로 그렇게 하고 있다"고 덧붙였다.
엔비디아는 현금 중심 성과급보다 양도제한조건부주식(RSU) 등 주식 기반 보상 비중이 큰 기업으로 꼽힌다. 이는 단기 현금 보상보다 회사의 장기 성과와 주가 흐름을 임직원 보상에 연결하는 방식이다. 회사 성장에 따른 과실을 직원과 나누면서 장기 근속을 유도하는 효과도 있다.
포천에 따르면 엔비디아는 지난해 직원 1인당 평균 약 15만달러, 한화 약 2억2000만원 규모의 RSU를 지급했다.
국내 반도체 업계도 성과급 제도를 실적과 더 직접적으로 연결하는 방향으로 움직이고 있다. SK하이닉스 노사는 지난해 임금 협상에서 영업이익의 10%를 재원으로 하는 초과이익분배금(PS) 제도의 상한선을 없애고, 이를 10년간 유지하기로 합의했다. 지급 방식은 현금을 기본으로 하되 자사주 선택 옵션도 포함했다.
삼성전자 노사도 파업 위기 끝에 반도체 부문을 대상으로 영업이익의 10.5%에 해당하는 특별경영성과급을 자사주로 지급하는 데 합의했다. 지급 자사주의 3분의1은 즉시 매각할 수 있고, 나머지는 각각 1년과 2년간 매각이 제한된다.
kji01@newspim.com