[6·3 지선 D-1] 김태년 의원 "성남 변화를 실현할 힘 있는 사람은 김병욱"

AI 핵심 요약beta
- 김태년 더불어민주당 의원이 2일 김병욱 성남시장 후보 지원 유세에 나섰다
- 김 의원은 김병욱 후보가 성남과 국정을 모두 경험한 경쟁력 있는 인물이라고 평가했다
- 이재명 정부와 연계한 성남 발전 및 김병욱 후보의 5대 이니셔티브 실현을 강조했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 경기도 성남시에 지역구를 둔 김태년 더불어민주당 의원이 김병욱 민주당 성남시장 후보의 지원 유세를 나섰다.
김 의원은 2일 페이스북을 통해 "성남을 누구보다 잘 아는 사람, 이재명 정부의 국정철학을 누구보다 잘 아는 사람, 그리고 성남의 변화를 실현할 힘 있는 사람, 바로 김병욱"이라며 이같이 밝혔다.
김 의원은 "김 후보는 이재명 대통령비서실 정무비서관, 성남 분당을 국회의원으로 일하며 성남과 국정을 모두 경험한 사람"이라며 김 후보의 경쟁력을 부각했다.
그는 "성남은 이재명 대통령의 시작이자 대한민국 정치 변화의 출발점"이라며 "이제 그 성남을 다시 되찾아야 한다"고 주장했다.
그러면서 "이재명 정부와 함께 뛰는 성남, 경기도와 함께 성장하는 성남, 시민의 삶이 확실히 달라지는 성남을 만들어야 한다"며 "김병욱 후보의 성남 5대 이니셔티브(인공지능, 주거, 교통, 생활, 교육 분야)가 강한 성남의 길잡이가 되어줄 것"이라고 말했다.
jeongwon1026@newspim.com