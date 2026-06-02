김정은 "유능한 간부 부족…부정축재 나타나" 비판

노동당 간부학교 80주년 행사 연설

"물질·경제적 집착은 건달꾼의 소리"

신세대 간부의 체제 이반에 경고

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 1일 노동당 간부들 가운데 유능한 인재나 실력가형 인물이 많지 않다면서 당 교육기관의 분발을 촉구했다.

2일 조선중앙통신에 따르면 김정은은 이날 창립 80주년을 맞은 노동당중앙간부학교를 방문해 연설하면서 "지금 모두가 느끼고 체험하는 바 이지만 현실은 매우 빠르게 변해가고 있으며 우리의 사회주의 건설은 누구도 경험해보지 못한 변천의 시대를 경과하고 있다"며 이같이 강조했다.

[서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은이 1일 창립 80주년을 맞은 노동당중앙간부학교에서 연설하고 있다. 건물 벽에 걸린 마르크스(왼쪽)와 레닌 초상화가 보인다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.02 yjlee@newspim.com

김정은은 "당 간부들의 역할이 그 어느 때 보다 중시되는 시점"이라면서 "문제는 나날이 폭넓고 심도 있게 벌어지는 거창한 변혁투쟁의 전구들에 당의 사상과 정책을 완벽하게 실현할 수 있는 유능한 당 간부 인재, 변화되는 현실과 시대 발전의 높은 요구와 기준에 맞추어 사업을 전개해 나갈 줄 아는 실력가형의 핵심 골간들이 많지 못한 것"이라고 지적했다.

그는 이어 "일부 일꾼(간부를 지칭)들 속에서 요즘 사람들은 지난 시대 사람들과 무엇이 다르다고 하면서 당 사업에서도 사상적 요인보다 물질·경제적 측면에 집착하고 있는데 이것은 두말할 것 없이 어떤 신념과 정신이 이 나라를 지키고 떠받들고 있는가를 똑똑히 알지 못하는 무지의 표현이 아니면 당의 인민철학을 한번도 제대로 구현해 본적이 없는 건달꾼들이 하는 소리"라고 비판했다.

특히 김정은은 "최근 시기 당에서 창당의 이념과 정신을 계승할 데 대하여 강조하면서 창당세대를 내세우고 있는 것도 우리 당 안에 창당 시기에는 찾아볼 수 없었던 세도와 관료주의, 부정축재와 같은 반인민적 현상들이 나타나고 있기 때문"이라고 말했다.

이어 "지적능력은 있어도 도덕이 결여된 사람은 무슨 일에서나 경중을 따지고 평가나 개인의 명예부터 추구하며 목숨을 내대야 할 시각이 오면 반사적으로 뒤걸음을 치고 절해고도에 있다고 생각하면 정신적으로 쉽게 붕괴되고 만다"고 강조했다.

김정은이 공개연설을 통해 노동당 간부의 자질부족은 물론 사상적 이완이나 부패 문제를거론한 건 북한 체제 내부에 만연한 무사안일과 비리 등이 심각한 수준임을 드러내는 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 1일 노동당중앙간부학교 설립 80주년 기념행사에 참석한 북한 국무위원장 김정은이 지난달 경기도 수원에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자축구 리그전에서 우승한 내고향여자축구단과 만나고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.02

특히 올들어 미군에 의한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부의 체포·압송이나 이란 최고지도자 알리 하메네이와 수뇌부 제거 등에 충격받은 김정은과 북한 지도부가 체제 유지를 위한 당 간부 결속에 촉각을 곤두세우고 있음을 반영한 것으로 풀이된다.

기념행사를 마친 김정은은 지난달 경기도 수원에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자축구리그전에서 우승한 내고향여자축구단과 20206년 AFC 17세 미만(U-17) 여자아시안컵에서 우승한 국가종합팀과의 친선경기를 관람하고 선수단과 만났다.

김정은의 학교 방문에는 노동당 비서 리일환·김재룡·정경택·리희용·김성남·주창일 등이 동행했다.

앞서 김정은은 지난 2024년 5월 21일 이 학교의 신축 교사 준공식에 참석해 "우리 당의 붉은기사상에 몸을 적시고 학생들의 온 넋을 붉게 만드는 것이 당의 미래를 가꾸는 학교의 근본 사명"이라고 주장한 바 있다.

yjlee@newspim.com