코이즈, 이경이앤씨 인수 완료…반도체·바이오 폐수 자원순환 사업 진출

AI 핵심 요약beta
- 코이즈는 2일 이경이앤씨 지분·경영권 인수를 완료했다고 밝혔다
- 이경이앤씨는 반도체·바이오 등 공정폐수 처리 전문기업으로 실적은 올 상반기부터 코이즈 연결에 반영된다
- 코이즈는 자원순환 비즈니스 모델 구축과 함께 10억원 규모 전환사채 납입도 완료했다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코이즈는 이경이앤씨 지분 및 경영권 인수를 위한 잔금 납입을 통해 인수 절차를 완료했다고 2일 밝혔다.
이경이앤씨는 37년 업력의 반도체·바이오·정밀화학 등 첨단산업 중심 산업폐수 처리 전문기업이다. 반도체 및 바이오 주요 대기업 공정폐수 처리를 수행하고 있으며, 이경이앤씨 실적은 올 상반기부터 코이즈 연결 기준으로 반영될 예정이다.
코이즈는 이번 인수를 통해 반도체·바이오 등 첨단산업 공정 폐수에서 불산·구리 등을 고순도로 재생하고, 병원 폐수 속 가돌리늄·요오드 등을 회수해 소재로 판매하는 자원순환 비즈니스 모델을 구축할 계획이다. 코이즈의 디스플레이 광학필름 및 나노 금속 산화물 합성 과정에서 축적한 정제 기술을 기반으로 희유금속·유기용제 등을 고순도로 추출·재활용하는 기술 개발도 추진한다.
이번 인수와 함께 10억원 규모 제3회차 전환사채(CB) 납입도 완료됐다. 납입 대상자는 이경이앤씨의 전 대표이사다. CB에는 발행일로부터 1년간 전환권 행사 및 권면분할 금지 조건이 포함됐다.
회사 관계자는 "이경이앤씨의 산업폐수 처리 역량과 코이즈의 정밀화학 합성·정제 기술을 결합해 친환경 자원순환 및 업사이클링 사업을 새로운 성장동력으로 육성할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com