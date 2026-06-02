이익 체력 키운 컬리…IPO 로드맵 재가동

창사 이래 첫 연간 흑자 달성하며 체질 개선

네이버와 협업 시너지로 기업가치 제고 나서

AI 투자 확대하며 IPO 로드맵 가동 포석 마련

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 지난해 적자 고리를 끊어낸 컬리가 기업공개(IPO) 로드맵을 서서히 구체화하고 있다.

물류 효율화와 사업 다각화로 수익성을 끌어올린 데 이어, 인공지능(AI) 솔루션 기업 원지랩스(1Z LABS)를 인수하며 적극적인 몸집 키우기에 나섰다. 여기에 '강력한 우군' 네이버와의 협업 확대로 미래 성장 동력과 경영 안정성까지 확보하면서 상장 로드맵이 본격적인 궤도에 올랐다는 평가가 나온다.

김슬아 마켓컬리 대표이사. [사진=마켓컬리]

◆IPO 최대 걸림돌 '수익성 우려' 해소

2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 컬리가 지난해 창사 첫 연간 흑자 전환에 성공하며 상장의 최대 걸림돌이었던 '수익성 리스크'를 해소했다. 매출 성장이 이익으로 직결되는 체질 개선을 입증해 보임에 따라, 얼어붙었던 IPO 로드맵도 한층 탄력을 받게 됐다.

컬리는 지난해 창사 이후 처음으로 연간 영업이익 흑자를 달성하며 수익성 중심 경영의 성과를 입증했다. 지난해 연결 기준 매출은 2조3671억원으로 전년 대비 7.8% 증가했고 영업이익은 131억원을 기록했다. 거래액(GMV)은 3조5340억원으로 13.5% 늘며 역대 최대 실적을 갈아치웠다.

컬리 실적 추이. [인포그래픽=컬리 제공]

올해 들어서도 성장세는 이어지고 있다. 지난 1분기 매출은 7457억원으로 전년 동기 대비 28.4% 증가했고 영업이익은 242억원으로 13배 이상 급증했다. 순이익 역시 203억원으로 흑자 전환했다. 거래액은 1조891억원으로 29% 늘며 국내 온라인 쇼핑 시장 평균 성장률의 3배에 달하는 성장세를 기록했다.

업계에서는 컬리가 과거 공격적인 투자에 따른 적자 구조에서 벗어나 매출 증가가 이익 확대로 연결되는 체질을 갖췄다는 평가를 내놓고 있다. 실제 컬리멤버스 가입자는 140만명을 넘어섰고 월간활성사용자(MAU)도 30% 이상 증가하며 충성 고객 기반도 확대되고 있다.

네이버와 컬리가 운영하는 '컬리N마트'가 전날 오후 11시부터 당일 오후 3시까지 주문한 상품을 당일 자정 전에 받을 수 있는 '당일배송(자정 샛별배송)'을 시작했다. [사진= 네이버]

◆네이버 우군 확보·AI 강화…IPO 시계 다시 돈다

상장 기대감을 키우는 또 다른 요인은 네이버와의 전략적 협력이다. 네이버는 지난달 6일 330억원 규모의 제3자배정 유상증자에 참여하며 컬리에 추가 투자했다. 이번 투자로 네이버의 컬리 지분율은 기존 4.6%에서 6.2%로 확대됐다.

업계에서는 이번 투자를 단순한 재무적 투자 이상의 의미로 해석하고 있다. 컬리의 최대주주는 지난해 말 기준 지분 13.45%를 보유한 홍콩계 사모펀드 앵커에쿼티파트너스(Anchor Equity Partners)이며, 창업자인 김슬아 대표의 지분율은 5.7% 수준에 그친다. 시장에서는 그동안 창업자의 낮은 지분율이 IPO 과정에서 잠재적인 부담 요인으로 거론돼 왔다.

이에 따라 네이버가 전략적 투자자로 참여하면서 컬리가 든든한 우군을 확보하게 됐다는 평가가 나온다. 단순한 자본 확충을 넘어 네이버와의 사업 협력 강화, 지배구조 안정성 제고, 상장 추진 과정에서의 신뢰도 확보 측면에서도 긍정적인 효과가 기대된다는 분석이다.

양사가 지난해 선보인 컬리N마트 역시 출시 이후 월평균 거래액이 50% 이상 증가하며 시너지를 입증하고 있다.

컬리 로고. [사진=컬리 제공]

최근 AI 솔루션 기업 원지랩스(1Z LABS)를 인수한 것도 IPO를 염두에 둔 성장 전략의 연장선으로 해석된다. 컬리는 원지랩스를 완전자회사로 편입하고 AI 기반 고객 서비스와 광고 시스템, 업무 자동화 기술 내재화에 속도를 내고 있다.

컬리는 IPO 추진 의지도 공식화한 상태다. 김종훈 컬리 경영관리총괄(CFO)은 올해 1분기 실적 발표 당시 "차별화된 기술 플랫폼 기업이 갖춰야 할 명확한 비즈니스 모델을 확립해 성장성과 수익성을 모두 입증했다"며 "IPO 로드맵을 구체화하고 속도를 낼 계획"이라고 밝힌 바 있다.

유통업계의 한 관계자는 "과거 컬리의 상장 걸림돌은 수익성이었지만 이제는 상황이 달라졌다"며 "네이버라는 전략적 우군과 AI라는 차세대 먹거리까지 확보하면서 IPO 재도전 여건이 한층 성숙해졌다"고 분석했다.

nrd@newspim.com