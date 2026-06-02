KB국민은행, 비수도권 조손가정에 'KB든든키트' 지원

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 2일 조손가정 아동 지원을 위해
- 'KB든든키트' 먹거리 지원사업을 시행했다고 밝혔다.
- 비수도권 7개 지역 800가구에 간편식·영양제·응급키트를 지원해
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 조손가정 아동의 식생활 안정과 건강한 성장을 위해 'KB든든키트' 먹거리 지원사업을 실시했다고 2일 밝혔다.
이번 사업은 경제적 어려움과 고령의 조부모 양육 부담으로 영양 불균형 위험에 노출되기 쉬운 조손가정 아동들에게 든든하고 균형 잡힌 먹거리를 제공하기 위해 마련됐다.
지원대상은 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남 등 비수도권 7개 지역에서 18세 미만 손자녀를 양육하는 조손 가정 800가구이다.
키트는 건강재료 간편식과 아동·조부모에게 필요한 영양제, 가정 내 필수 응급키트 등으로 구성돼 있으며 각 가정에 직접 전달된다. 가정의 경제적 부담을 줄이는 동시에, 방학이나 돌봄 공백기에도 아이들이 결식 없이 건강하게 자랄 수 있도록 도울 계획이다.
한편 KB국민은행은 지난 5월 자립준비청년 지원 사업인 'KB드림홈' 대상지로 서울 1개소와 강원 원주, 충북 청주 등 지방 4개소의 자립생활관을 선정하고 맞춤형 리모델링을 진행할 예정이다.
peterbreak22@newspim.com