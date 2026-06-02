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2026.06.02 (화)
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조 단위 빅딜 잇따른 K-바이오…바통 이어받을 후발주자는?

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AI 핵심 요약

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  • 국내 제약·바이오 기업들이 최근 한 달간 10조원 규모 기술수출을 성사시키며 투자심리가 되살아나고 있다.
  • 아리바이오·한미약품·오스코텍 등이 알츠하이머·단장증후군·자가면역질환 신약 후보 대형 딜을 연달아 체결했다.
  • 디앤디파마텍·리가켐바이오·유한양행 등이 유의미한 임상 성과를 바탕으로 하반기 추가 기술수출 기대주로 부각되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

최근 한 달 새 기술수출 규모 10조원
디앤디파마텍·리가켐 등 후보군 거론

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 최근 국내 제약·바이오 업계에서 대규모 기술수출이 잇따라 성사되면서 바이오 투자 심리 회복 조짐이 보이고 있다. 최근 일부 기업들이 국제 학회에서 유의미한 임상 데이터를 확보한 가운데 하반기 기술수출 가능성이 거론되는 후발주자에 시장의 관심이 쏠린다. 

2일 업계에 따르면 최근 한 달 사이 국내 바이오 기업들이 체결한 주요 기술수출 규모는 총 10조원에 달한다. 알츠하이머 치료제부터 자가면역질환 분야까지 계약 분야가 다양해지면서 국내 기업들의 연구개발(R&D) 경쟁력이 글로벌 시장에서 다시 주목받고 있다.

연구원이 신약을 연구하는 모습 [사진=한미약품]

지난달 대형 딜 소식을 전해온 기업은 아리바이오다. 아리바이오는 중국 중국 푸싱제약과 경구용 알츠하이머 치료제 후보물질 'AR1001'에 대한 글로벌 독점 판권 계약을 체결했다. 총 계약 규모는 최대 7조원 수준이다. 기술수출 사례 가운데 대규모로 꼽히는 딜 중 하나다.

AR1001은 먹는 형태의 알츠하이머 치료제로 개발되고 있다. 기존 항체 기반 치료제 대비 복약 편의성이 높다. 아리바이오는 현재 글로벌 임상 3상을 진행 중이며, 올해 9월 톱라인 결과 발표를 목표로 하고 있다. 이번 계약을 계기로 알츠하이머 치료제 시장에서 국내 기업의 존재감이 커질 수 있다는 기대감이 나온다.

국내 대표적인 R&D 명가로 알려진 한미약품 또한 전날 글로벌 빅파마 일라이 릴리와의 기술수출 계약 소식을 발표했다. 한미약품은 릴리에 단장증후군 치료제 후보물질 '소네페글루타이드'(LAPS GLP-2 아날로그)를 기술수출했다. 계약 규모는 1조9000억원에 달하며, 반환 의무가 없는 확정 계약금(업프론트)만 1129억원이다. 상용화 이후 매출엑에 따른 로열티도 별도로 받는다.

한미약품의 이번 계약은 지난 2020년 MSD와의 기술이전 이후 약 6년 만에 성사된 빅파마와의 딜이다. 기술수출 핵심 경쟁력으로는 회사의 독자 기술인 랩스커버리가 꼽힌다. 랩스커버리는 바이오의약품의 약효를 늘려주는 기술이다. 소네페글루타이드는 월 1회 투여하는 단장증후군 치료제로 개발 중이다.

같은 날 오스코텍도 미국 제약사 아지오스 파마슈티컬스와 자가면역질환 치료제 후보물질 '세비도플레닙' 기술이전 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 최대 1조원이다. 세비도플레닙은 SYK(비장 타이로신 카이네이즈) 저해 기전 기반 후보물질로, 면역세포 활성 조절을 통해 다양한 자가면역질환 치료 가능성을 평가받고 있다.

업계는 최근 연이어 성사된 기술수출이 단순 개별 기업의 성과를 넘어 바이오 섹터 전반의 투자심리 회복 신호로 이어질 수 있을지 주목하고 있다. 지난해부터 국내 바이오 업계는 금리 인상과 제도 변화 등의 영향으로 투자 분위기가 위축된 상태였다. 글로벌 시장에서 국내 기업의 신약 파이프라인이 존재감을 키우면서 추가 기술수출 가능성이 있는 기업들에도 관심이 모인다.

대표적으로 디앤디파마텍이 거론된다. 디앤디파마텍은 지난달 27일 대사이상관련지방간염(MASH) 치료제 후보물질 'DD01'의 미국 임상 2상 결과를 공개했다. 분석 결과 DD01은 MASH 치료제 허가의 핵심 지표로 꼽히는 섬유화 개선과 MASH 해소, 두 지표의 동시 달성에서 모두 통계적 유의성을 확보하며 차세대 MASH 치료제로서 가능성을 입증했다는 평가를 받는다.

MASH 치료제는 단순 간지방 감소보다 조직생검 기반 섬유화 개선·MASH 해소 데이터가 기술가치 평가의 핵심으로, 이번 임상 결과는 기술수출 기대감을 키우고 있다. GLP-1·글루카곤 이중 작용 기전으로 체중·대사 개선과 간 조직학적 개선 가능성을 동시에 제시했다는 점 또한 파트너링 수요 증가로 이어질 수 있다는 관측이 나온다.

국내 항체약물접합체(ADC) 분야 강자로 꼽히는 리가켐바이오 역시 추가 기술수출 후보군으로 거론된다. 리가켐바이오는 다수의 글로벌 파트너십 경험을 보유하고 있으며 최근 일본 오노약품과의 공동 개발 파이프라인도 임상 단계에 진입했다.

리가켐바이오의 차세대 ADC 플랫폼 '콘주올'(ConjuAll)은 종양 세포 내에서 선택적으로 페이로드(약물) 방출이 가능한 플랫폼으로, 오노약품 등 빅파마와의 기술이전 계약을 통해 경쟁력을 입증했다. 현재 이중 페이로드와, 이중항체 등에 대한 확장 연구가 진행되면서 신규 기술이전 가능성이 제기된다.

회사가 글로벌 제약사에 기술이전한 ADC 후보물질들의 임상이 진전되면서 제3자 기술이전 가능성도 거론된다. 주요 후보물질은 영국 익수다 테라퓨틱스에 기술이전한 'LCB14'다. LCB14는 HER2 타깃 ADC로 고형암을 적응증으로 한 임상 1상 단계에 있다. 1a상에서 기존 ADC 유방암 치료제인 엔허투에 효과를 보지 못한 환자 4명 중 3명에서 부분관해가 확인되며 엔허투 내성 극복 가능성을 제시했다.

유한양행도 기술수출 후보군으로 꼽힌다. 핵심 파이프라인은 알레르기 치료제 후보물질 YH35324(레시게르셉트)다. 이 물질은 기존 표준치료제로 쓰이는 오말리주맙과의 직접 비교 임상에서 더 강하고 지속적인 혈중 유리 IgE 억제 활성을 보였고, 오말리주맙으로 조절되지 않는 만성 자발성 두드러기 환자군에서도 가능성을 확인했다. 현재 글로벌 임상 2상을 진행 중이며 향후 천식과 아토피 피부염 등으로 적응증 확대도 검토 중이다.

한 업계 관계자는 "최근 잇따른 기술수출 성과는 글로벌 제약사들이 국내 제약·바이오 기업의 기술력과 임상 경쟁력을 다시 평가하기 시작했다는 의미가 있다"며 "후보물질의 가치가 빅딜로 이어질 수 있다는 점이 확인된 만큼 기술수출 가능성이 거론되는 기업들에 대한 투자자들의 관심도 높아질 것"라고 말했다.

sykim@newspim.com

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격전지 평택을·부산 북갑 판세는 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 국회의원 재보궐선거가 치러지는 경기 평택을과 부산 북구갑이 여야 모두 '단일화 없는 정면 승부' 속 최대 격전지로 자리잡아 끝까지 결과를 예측하기 쉽지 않다. 두 지역 모두 '초접전' 3자 구도가 끝까지 유지되면서 막판 표심의 미세한 이동이 승패를 가를 것이라는 관측이 나온다. 지난 5월 14일 제9회 전국지방동시선거 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보가 후보 등록을 마쳤다. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 평택을, 민주·보수 모두 단일화 무산...김용남·유의동·조국 3자 초접전 경기 평택을에선 김용남 더불어민주당 후보, 유의동 국민의힘 후보, 조국 조국혁신당 후보가 오차 범위 내 접전을 벌이며 3자 구도가 굳어졌다. 프레시안이 한국사회여론연구소(KSOI)에 의뢰해 지난달 25~26일 평택을 유권자 703명을 대상으로 무선 자동응답(ARS) 방식으로 진행한 후보 지지도 조사 결과, 김 후보 21.4%, 유 후보 21.2%, 조 후보 23.4%로 오차 범위 내 접전이 펼쳐졌다. 김재연 진보당 후보와 황교안 자유와혁신 후보도 각각 9.4%, 12%를 기록했다. 3자 후보들의 우열을 가릴 수 없는 상황에서 김재연, 황교안 후보의 지지율이 10% 안팎으로 기록되자 단일화 문제가 평택을 판세를 뒤흔들 막판 변수로 떠올랐다. 그러나 범민주 진영에서 김용남, 조국, 김재연 후보 사이의 단일화 논의가 사실상 불발됐고, 보수 진영에서도 유 후보와 황 후보의 단일화 논의가 중단됐다. 양측 모두 '핵심 키'였던 단일화 카드가 무산되면서 뚜렷한 '1강' 없는 3자 구도가 이어질 전망이다. 김재연 후보는 지난달 28일 CBS 라디오에 출연해 "(단일화) 필요성을 느끼지 못한다. 지금 상황이 또 반드시 단일화를 해야 할 정도의 국면이 아니라고 생각하기 때문에 이 부분에 대해서는 완주 의지를 제가 계속 밝힌 바가 있다"라고 선을 그었다. 황 후보도 단일화 없는 '완주' 기류가 굳어졌다는 평가가 나온다. 유 후보는 이날 SBS 라디오에 출연해 "단일화하자고 제안했는데 사퇴하라고 하면 드릴 말씀이 없다"면서도 "지금 지역에선 흩어진 보수 목소리를 하나로 합쳐야 된다는 열망, 민심이 굉장히 크게 움직이고 있다"라고 가능성을 열어뒀다. ◆ 부산 북구갑, 한동훈 '상승세' 속 보수 분열…끝까지 안갯속 부산 북구갑은 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보의 3자 구도가 이어지는 가운데, 최근 여론조사에선 한 후보의 상승세가 두드러진다. MBC가 코리아리서치에 의뢰해 지난달 26~27일 북구 갑 거주 만 18세 이상 500명을 대상으로 휴대전화 가상 번호 전화면접으로 실시한 여론조사에서 하 후보 37%, 한 후보 43%로 오차범위 내 접전이다. 박 후보 14%를 기록했다. 지난달 19일 공표 조사에 비해 한 후보는 10%p 상승한 반면, 박 후보는 6%p, 하 후보는 1%p 하락하면서 보수 지지층이 한 후보 쪽으로 결집하고 있다는 평가다. 이런 기류 속에 보수 단일화는 끝내 성사되지 못한 분위기다. 같은 조사를 살펴보면 범야권 후보 단일화 필요성을 묻자 '필요하지 않다'는 응답이 56%로 '필요하다'(33%)보다 20%p 이상 높게 나타났다. 이러한 상황에서 야권 후보들은 단일화 문제를 놓고 거센 설전을 이어갔다. 삭발 투혼을 불사하며 완주 의지를 내비친 박 후보는 지난 28일 자신의 페이스북에 한 후보를 겨냥하며 "가짜 보수인 주제에 국민의힘 이름 훔쳐 쓰려고 하는 게 딱하다. 무소속 (후보) 뽑으면 당내 분열이라는 비극을 반복하며 이재명 정부의 폭주만 도와주는 꼴"이라고 힐난했다. 이에 한 후보는 자신의 페이스북에 "현명하신 북구 시민 여러분께서 한동훈으로 단일화해 주시라"며 "박 후보 찍는 표는 단순한 사표(死票)가 아니라 민주당 하정우 후보 돕는 표이자 이재명 정권 폭주 돕는 표가 된다"고 맞불을 놨다. 본문의 여론조사에 대한 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-06-02 06:00
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산은·IBK기은 지방이전 재점화 [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국책은행 지방 이전 논란이 다시 불붙고 있다. 부산시장 선거에서는 한국산업은행 부산 이전이, 대구시장 선거에서는 IBK기업은행 대구 이전이 주요 공약으로 거론되면서다. 금융권은 국책은행 이전이 사전 협의 없이 선거 공약으로 소비되고 있다며 강하게 반발하고 있다. 선거 결과에 따라 산업은행과 기업은행 이전 논의가 재점화될 경우 금융권 노사 갈등이 다시 확산할 수 있다는 우려가 커지고 있다. [사진=한국산업은행] 금융권의 관심은 국책은행 지방 이전 공약에 쏠려 있다. 충분한 사전 논의와 법적 검토가 필요하다는 지적에도 일부 광역단체장 후보들이 본사 이전을 전면에 내세우고 있어서다. 노조 반발에 더해 법 개정이라는 현실적 장벽도 있어 선거 이후 논란이 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 산업은행은 윤석열 정부 당시 부산 이전 추진과 무산 과정에서 홍역을 치른 데 이어 이번 선거에서도 같은 논란에 다시 휩싸였다. 현직 부산시장인 박형준 국민의힘 후보는 산은 본사 이전을 핵심 공약으로 내세웠다. 가덕도신공항 조기 개항과 글로벌 허브도시 특별법 통과 등과 함께 산은을 부산에 유치해 일자리 창출과 지역경제 활성화를 꾀한다는 구상이다. 산은 부산 이전을 추진하려면 산은법 개정 등 관련 법령 정비가 선행돼야 한다. 다수당인 더불어민주당의 협조 없이는 현실화가 쉽지 않은 구조다. 그럼에도 박 후보는 지역 토론회에서 "포기는 없다"며 강한 의지를 드러낸 바 있다. 박 후보가 재선에 성공할 경우 산은 이전을 둘러싼 공방이 재현될 가능성이 있다. 반면 전재수 더불어민주당 후보는 산업은행 이전보다는 동남권투자공사 설립 등에 더 초점을 맞추고 있다. 산은 부산 이전이 이미 윤석열 정부에서 무산된 프로젝트라는 점과 금융권 반발 등을 고려한 전략이라는 해석이다. 다만 지역 발전을 위해서는 산은 이전이 필요하다는 지역 여론도 적지 않은 만큼, 전 후보가 당선되면 향후 구체적인 논의가 재점화될 가능성을 배제하기 어렵다는 관측이다. [사진= IBK기업은행] 기업은행(기은)의 경우에는 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보 모두 대구 이전을 공약으로 내걸었다. 김 후보는 지난 12일 열린 일곱 번째 공약 발표회에서 기은 본점 이전 추진과 대기업 유치를 강조하면서, 이를 통해 지역내총생산(GRDP)을 임기 내 100조 원 규모로 확대하겠다고 밝혔다. 추 후보 역시 지난 3월 국민의힘 토론회에서 국내외 대기업 투자와 함께 기은 대구 이전을 관철하겠다고 언급한 바 있다. 기은 역시 산은과 마찬가지로 지방 이전을 위해서는 기은법 개정 등 법령 정비가 우선이다. 이에 김 후보는 다수당 후보라는 점을, 추 후보는 초당적 협력을 각각 내세우고 있다. 이 같은 흐름에 금융권은 강하게 반발하고 있다. 전국금융산업노동조합(금융노조)은 잇따른 국책은행 지방 이전 공약과 관련해 수차례 성명을 내 "포퓰리즘에 눈먼 공약"이라며 "이를 저지하기 위해 총력을 다해 투쟁할 것"이라고 밝히며 전력을 집중하고 있다. 금융노조는 지방 이전 공동대응 태스크포스(TF)를 구성하는 등 조직적인 대응에도 나섰다. 지난달 15일에는 청와대 앞에서 기자회견을 열어 '기은 이전 공약 폐기'를 촉구하기도 했다. 현 정부가 다소 미온적인 산은 부산 이전보다, 여야 후보 모두 대구 이전을 약속한 기은 사태를 더 심각하게 보고 있다는 분석이다. 이에 따라 지방선거 이후 국책은행 지방 이전이 일방적으로 추진될 경우 금융권의 반발과 혼란이 더욱 가중될 수 있다는 우려가 제기된다. 이미 전 정권에서 산은 이전 사태로 심각한 갈등이 불거져 금융산업 전반에 악영향을 미친 만큼, 충분한 논의와 소통이 선행돼야 한다는 지적이다. 윤석구 금융노조 위원장은 "본점 이전은 노동자의 일터와 가족의 삶, 자녀 교육과 돌봄까지 흔드는 문제다. 당사자 설명도, 노조와의 협의도 없이 후보의 공약 한 줄로 금융노동자의 삶을 뒤흔들 수는 없다. 국책은행을 정치적 흥정물로 삼는 모든 시도에 맞서 끝까지 투쟁하겠다"고 강조했다. peterbreak22@newspim.com 2026-06-02 11:31

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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