프렌치 아트 오브 리빙 2026, 10일 개막

AI 핵심 요약beta
- 비즈니스 프랑스가 6월 10일부터 11일까지 프렌치 아트 오브 리빙 2026 전시회를 연다
- 이번 전시는 한·불 수교 140주년 기념 B2B 행사로 17개 프랑스 라이프스타일 브랜드가 참여한다
- 지속가능 소재와 업사이클링 제품을 선보이고 한국 수입사·바이어와 비즈니스 상담과 네트워킹을 진행한다
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디자인·가구·패션·뷰티 분야 프랑스 대표 17개 브랜드 참여
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 주한 프랑스 대사관 산하 비즈니스 프랑스(Business France)는 6월 10일부터 11일까지 주한 프랑스 대사관 관저에서 '프렌치 아트 오브 리빙 2026(French Art de Vivre Exhibition)'를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 한·불 수교 140주년을 기념해 마련된 B2B 전시회로, 디자인·가구 분야를 비롯해 패션과 뷰티까지 범위를 확대해 프랑스 라이프스타일 산업의 장인정신과 제품 철학을 소개한다.
전시에는 총 17개 프랑스 브랜드가 참여한다. 가구·인테리어 분야에서는 리네 로제, 페르몹, 메종 AD가 참가하며, 주방용품 분야에서는 끌로드 도조메와 차세르가 제품을 선보인다. 텍스타일 및 홈 리넨 분야에서는 아르티가와 피레넥스가 참여한다.
패션·액세서리 분야에는 아틀리에 발투스, 루시 브로샤드 보, 마르고 마엘, SG 컨템포러리 주얼리가 참가하며, 뷰티·웰빙 분야에서는 아코파마, MKL 그린 네이처, 에필로 등이 참여해 프랑스 라이프스타일 트렌드를 소개할 예정이다.
행사에서는 지속가능한 소재 활용과 업사이클링, 로컬 생산 등 친환경 가치를 반영한 제품들도 함께 선보인다. 또한 대한항공 퍼스트 클래스에서 사용되는 베르나르도의 도자기, 크리스토플의 실버 커트러리, 바카라의 크리스탈 컬렉션도 전시된다.
패션 부문에서는 한·불 수교 140주년 기념식 무대에 오르는 소프라노 조수미의 드레스를 제작한 루시 브로샤드 보가 참여해 프랑스 패션의 기술력과 디자인을 소개할 예정이다.
행사 기간 참가 브랜드들은 국내 수입사와 유통업체, 바이어 등을 대상으로 비즈니스 상담과 네트워킹 프로그램도 진행한다.
공간 연출은 건축가 다비드 피에르 잘리콩과 건축사무소 DPJ가 맡았으며, '리본(Ribbon)' 콘셉트를 적용해 관람객이 브랜드별 전시를 순차적으로 경험할 수 있도록 구성했다.
비즈니스 프랑스 관계자는 "프랑스 라이프스타일 브랜드와 한국 시장을 연결하는 교류의 장이 되길 기대한다"며 "양국 간 비즈니스 협력 기회 확대에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
whitss@newspim.com