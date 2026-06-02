시사IT아카데미, 8월 '일본 IT 취업 K-MOVE스쿨' 과정 개강

AI 핵심 요약beta
- 시사IT아카데미가 8월 K-MOVE스쿨 일본 IT 과정을 개강한다
- 자바·스프링·리액트 등과 생성형 AI·AWS 실습을 담았다
- 비즈니스 일본어와 취업 컨설팅으로 현지 진출을 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 시사IT아카데미가 고용노동부와 한국산업인력공단이 지원하는 'K-MOVE스쿨' 일본 IT 취업 과정을 오는 8월 개강한다고 밝혔다.
K-MOVE스쿨은 청년들의 해외 취업을 지원하기 위해 맞춤형 직무 및 어학 교육을 제공하고 현지 기업 매칭까지 연계하는 정부 지원 프로그램이다. 이번 교육 과정은 자바(Java), 스프링(Spring), 리액트(React), SQL 등 핵심 웹 기술을 비롯해 공공데이터·API 활용, 생성형 AI 서비스 연동, AWS·Docker 기반 배포 실습 등으로 구성됐다. 비전공자도 단계적으로 학습할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
시사IT아카데미는 직무 교육 외에도 비즈니스 일본어 교육, 취업 컨설팅, 현지 적응 교육을 함께 진행해 기술 역량과 현지 적응력을 동시에 강화할 방침이다.
이에 앞서 시사IT아카데미는 최근 일본 IT 취업 설명회를 개최한 데 이어, 오는 6월 6일 열리는 '일본 유학 박람회'에도 참가해 일본 유학 및 취업 준비생들을 대상으로 글로벌 커리어 로드맵을 제시할 계획이다.
시사IT아카데미 관계자는 생성형 AI와 클라우드 등 최신 기술 트렌드를 반영한 커리큘럼과 종합적인 케어를 통해 교육생들이 일본 현지 우수 기업으로 진출할 수 있도록 지원하겠다고 전했다.
K-MOVE스쿨 일본 IT 취업 과정의 신청 방법 및 상세 정보는 시사IT아카데미 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
ohzin@newspim.com