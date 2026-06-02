부산경찰, BTS 공연 숙박업소 불법 행위 수사…'오버부킹' 여부 확인 중

AI 핵심 요약beta
- 부산경찰청이 2일 BTS 부산 공연 앞두고 숙박업소 예약 취소·재판매 의혹 수사에 착수했다
- 일부 숙박업소가 기존 예약을 일방 취소하고 객실을 수배 가격에 재판매해 외국인 등 피해가 커졌다고 지적됐다
- 경찰은 사기 혐의 적용 가능성을 검토하며 사실관계 확인 후 엄정 조치와 수사 확대 방침을 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외국인 피해 80%, 관광 이미지 악화 우려
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 경찰이 BTS 부산 공연을 앞두고 숙박업소의 예약 취소·재판매 의혹에 대해 수사에 착수했다.
부산경찰청은 일부 숙박업소가 기존 예약을 일방 취소한 뒤 높은 가격으로 재판매한 의혹과 관련해 사기 혐의를 적용할 수 있다고 보고 수사를 시작했다고 2일 밝혔다.
앞서 한 언론은 호텔·모텔 등이 공연 발표 직후 기존 예약을 취소하고 가격을 대폭 인상해 재판매하는 이른바 '오버부킹' 사례가 발생했다고 보도했다.
당시 이용자들은 "수개월 전 예약한 객실이 중복 예약을 이유로 취소된 뒤 수시간 만에 수배 이상 가격으로 다시 올라왔다"는 내용의 글을 SNS에 올리며 문제를 제기했다.
BTS 부산 공연을 앞두고 일부 숙박업소의 과도한 요금 인상과 예약 취소 사례가 잇따라 알려지면서 논란이 확산됐다. 경찰은 이러한 행위가 단순 분쟁을 넘어 지역 관광 이미지와 국가 관광 신뢰도에 영향을 줄 수 있다고 판단했다.
한국관광공사 관광불편신고센터에 따르면 올해 1월부터 5월까지 접수된 관련 신고 중 약 80%가 외국인 피해로 파악됐다. 언어 장벽과 단기 체류 특성 등을 고려할 때 실제 피해는 더 클 수 있다는 분석이다.
경찰 관계자는 "사실관계를 면밀히 확인해 범죄 혐의가 인정될 경우 엄정 조치할 방침"이라며 "유사 사례가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 계획이다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com