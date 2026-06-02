깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (6/2)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 6월2일 미국·중국·인도 특징주와 IPO 등 투자 이슈를 종합 보도했다
- AI·로봇·배터리·우주·신약 등 첨단 섹터 중심으로 개별 종목 급등락과 사업 재편 동향을 전했다
- 중국·인도 자원·제조·소비주까지 글로벌 밸류체인 전반의 수요 둔화·자금 유입·구조조정 리스크를 짚었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 6월2일 제공한 콘텐츠입니다.
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