깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/26)

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AI 핵심 요약

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  • GAM이 5월26일 글로벌 투자·AI·에너지 등 주요 종목 이슈를 종합 보도했다
  • 미국·유럽에선 팔란티어·엔비디아·페라리·구글·ENB 등 AI·인프라·전기차·규제 이슈가 부각됐다
  • 중국·아시아에선 수소경제·데이터센터·PCB·로봇·드론·AI 스타트업 등 신산업 투자 동향이 집중 조명됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

큰 그림을 꿰뚫는 인사이트
숨은 기회 찾아내는 알짜 정보
손실 위험 알려주는 길잡이

고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월26일 제공한 콘텐츠입니다.

팔란티어 해자가 마른다? ①오픈AI·앤스로픽의 침공

외벽에 부착된 팔란티어 로고 [사진=블룸버그통신]


"엔비디아 베라루빈, GPU 몫 줄고 메모리·PCB 급증"

엔비디아 NVL72 랙 부품원가(BOM) 비교, GB300과 VR200 [자료=모간스탠리]


[AI의 종목 이야기] 페라리, 첫 순수 전기차 공개…5인승 '루체'

페라리의 순수 전기차 루체 [사진=페라리, 블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 딜리버리히어로 12% 급등…우버 인수가 상향 기대

독일 베를린에 있는 딜리버리히어로 본사 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] 빈패스트, 미국 적자 누적 속 창업자 아들 회장 선임

인도 타밀나두주 투투쿠디에 있는 빈패스트오토 공장에서 차량을 조립하는 작업자들 [사진=블룸버그통신]


[AI의 종목 이야기] "구글, EU 수억유로 과징금 직면"

구글 로고 'G'가 유리 패널 위에 부착된 모습 [사진=블룸버그통신]

 

52주 최고치 랠리 ENB ① 북미 에너지 인프라 동맥, 성장-배당 겸비

엔브리지 천연가스 파이프라인 [사진=업체]

 

[AI의 종목 이야기] 인프라틸 CEO "호주·뉴질랜드, 데이터센터 잠재력 풍부"

뉴질랜드 증시를 아웃퍼폼 한 인프라틸 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 에니, 코트디부아르 해상 합작 프로젝트 가속화

에니 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 콴타스 '세계 최장 직항' 또 지연…에어버스 A350 인도 연기

콴타스 항공기 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 프로서스, EU에 딜리버리 히어로 지분 매각 요건 철회 요청

딜리버리 히어로 로고 [사진=블룸버그]

 

[AI의 종목 이야기] 사쿠라 인터넷, AI 수요 급증에 설비투자 7배 확대 검토

사쿠라 인터넷 주가 추이 [자료=블룸버그]

 

풍광 시대 이후는 '수소'① 中 1조 위안 '수소경제' 시동

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[중국증시 주간 포인트] 5월 PMI, D램 리더 '창신메모리' IPO, 화웨이 '에이전트아트', 샹그릴라 다이얼로그, 中 싱허동력 재사용 로켓, 홍콩 녹색국채 발행 등

[AI 이미지 = 배상희 기자]

 

[AI의 종목 이야기] 中 자광국미, 루이넝반도체 인수에 4천억 투자

[사진 = 자광국미 공식 웨이보] 중국 집적회로 설계∙제조사 자광국미(紫光國微 002049.SZ) 기업명 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 中 PCB 제조업체 선난써키트, 기관 관심도 급상승

[사진 = 선난써키트 공식 홈페이지] 중국 인쇄회로기판(PCB) 패키지 기판 및 전자조립 사업에 종사하는 선난써키트(深南電路·SCC 002916.SZ)의 PCB 제조 공장 모습.

 

[AI의 종목 이야기] 中 오비중광, 3D 시각 인지제품 양산 돌입

[사진 = 오비중광 공식 홈페이지] 중국 시각(비전) 인지 기술 연구개발 업체 '오비중광(奧比中光∙ORBBEC, 688322.SH)' 기업 홍보 이미지.

 

[AI의 종목 이야기] 中 메이퇀, 드론 배송 인프라 상업화 단계 진입

[사진 = 메이퇀 공식 홈페이지] 메이퇀이 자체 개발한 배달 드론.

 

[AI의 종목 이야기] 中 AI 스타트업 '즈푸AI', 세계 최고 출력속도 API 출시

[사진 = CCTV 동영상 캡처] 2026년 1월 8일 홍콩증권거래소에 상장한 즈푸AI(智譜華章 2513.HK) 관련 보도화면.

 

[AI의 종목 이야기] 中 로봇 스타트업 '톈지' 2천억 조달, 기업가치 2조 돌파

[사진 = 톈지 인텔리전트 시스템 공식 홈페이지] 중국 로봇 스타트업 톈지 인텔리전트 시스템(天機智能系統·Tianji Intelligent System)이 개발한 듀얼 암(Dual Arm) '마빈(Marvin)' 시리즈 제품 이미지.

 

앳코어 52주 신고가 ① 전기 인프라 집중 전략으로 시장 신뢰 회복

앳코어 로고 [사진=업체 홈페이지 갈무리]

 

[AI의 종목 이야기] BofA 하트넷, 초대형 IPO의 '광란의 20년대' 거품 위험 경고

뱅크오브아메리카(BofA) 로고 [사진=블룸버그]

 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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