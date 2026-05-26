깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/26)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 5월26일 글로벌 투자·AI·에너지 등 주요 종목 이슈를 종합 보도했다
- 미국·유럽에선 팔란티어·엔비디아·페라리·구글·ENB 등 AI·인프라·전기차·규제 이슈가 부각됐다
- 중국·아시아에선 수소경제·데이터센터·PCB·로봇·드론·AI 스타트업 등 신산업 투자 동향이 집중 조명됐다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월26일 제공한 콘텐츠입니다.
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