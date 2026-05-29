깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (5/29)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 29일 미국·중국 특징주와 IPO 등 글로벌 투자 이슈를 집중 조명했다
- AI·전기차·배터리·반도체·에너지저장 등 첨단 제조·인프라 기업들의 성장·투자 동향을 다뤘다
- 델·테슬라·스페이스X부터 CATL·CXMT·샤오미·아르시스까지 주요 종목의 실적·IPO·정책 수혜를 분석했다
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 5월29일 제공한 콘텐츠입니다.
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