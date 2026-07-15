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2026.07.15 (수)
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트럼프 '호르무즈 통행료' 하루 만에 철회…해협 불확실성은 여전

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  • 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일 호르무즈 해협 선박 20% 통행료 부과 방침을 하루 만에 철회했다
  • 트럼프는 사우디·UAE·카타르·쿠웨이트 등 걸프 국가들의 대미 투자 확대를 대가로 해협 안전보장 비용을 충당하겠다고 했다
  • 국제 해운업계는 국제수로 수익화 시도가 관행을 훼손하고 운송비와 인플레이션 압력을 키우는 위험한 선례가 된다고 경고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"통행료 대신 걸프 자금 투자" 급선회
국제수로 수익화 발상 불확실성 커져

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 20% 통행료를 부과하겠다는 전날 발표를 불과 하루 만에 철회했다. 트럼프 대통령은 통행료 대신 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트 등 걸프 국가들의 대미 투자 확대를 받겠다는 구상으로 선회했지만, 국제수로인 호르무즈 해협을 수익화하려는 발상이 국제 해운 질서와 에너지 시장에 새로운 불확실성을 키우고 있다는 경고가 나오고 있다.

◆ 통행료 부과 대신 '대미 투자 딜'로 선회

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 알리 알자이디 이라크 총리와의 양자회담 도중 기자들에게 호르무즈 해협을 지나는 선박에 대한 통행료 부과 계획을 번복한 이유로 여러 중동 국가 지도자들이 전화를 걸어와 "다른 방식으로 해결하고 싶다고 했다"고 설명했다. 그는 "사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트 등 여러 나라 (지도자)와 대화를 나누었으며, 그들은 미국에 더 많은 자금을 투자하기를 강력히 희망하고 있다"면서 "이렇게 함으로써 통행료는 부과하지 않게 된다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 또 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대한 통행료 부과를 좋아하지 않는다면서도 "우리가 전 세계, 중국을 포함한 모든 나라를 위해 해협을 지키는 데도 아무런 대가를 받지 못하는 건 불공평하다"고 말했다. 통행료 부과 계획 철회에도 불구하고 미국이 해협 안전보장을 사실상 유료 서비스화할 의도를 부인하지 않은 것이다. 

앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "중동 지도자들과의 매우 생산적인 대화를 통해, 나는 20% 미국 환급 수수료(United States Reimbursement Fee)를 걸프 국가들이 미국에 하게 될 무역 및 투자 딜로 대체하기로 결정했다"고 밝혔다. 이어 "이들 투자는 엄청나게 클 것이지만 동시에 그들 자신과 그들의 미래에도 대단히 좋은 일이 될 것"이라고 적었다. 

◆ 뉴욕타임스 "국제관행 훼손…위험한 선례"

뉴욕타임스(NYT)는 이날 트럼프 대통령의 계획이 구체적으로 어떻게 실행될지 여전히 명확하지 않다며 "어떤 걸프 국가들이 구체적으로 대상인지, 호르무즈 해협을 이용하는 일본·한국 등 비(非)걸프 동맹국 선박들에도 유사한 투자 요구가 적용될지에 대해선 명확히 설명하지 않았다"고 지적했다. 또 호르무즈 해협을 둘러싼 이런 논쟁이 해운업계의 오랜 관행에서 크게 벗어났다며 국제 해운업계가 직면한 불확실성의 수준이 얼마나 높은지 잘 보여준다고 덧붙였다.

노르웨이에 본사를 둔 자동차 운송 및 물류 기업 발레니우스 빌헬름센의 라세 크리스토페르센 최고경영자(CEO)는 NYT에 "상황이 시시각각 변하고 있다는 사실 그 자체만으로도 교역을 정상화하겠다는 결정을 내리기 어렵게 만든다"고 말했다.

세계 최대 해운협회인 발틱국제해사협의회(BIMCO)의 야코브 라르센 최고안전보안책임자는 트럼프 대통령 탓에 국제 수로를 수익화하려는 시도가 확산될 위험이 커졌다고 지적했다. 그는 "이는 선박 소유주의 관점과 해운업 전반에 있어 당연히 매우 심각한 문제"라며, "이는 결국 전 세계 운송 비용을 끌어올리고 최종 소비자에게 타격을 줘 인플레이션 압력을 유발할 것"이라고 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 7월 14일 미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌오피스(집무실)에서 알리 알자이디 이라크 총리와 양자 회담을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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