[오늘의 정치일정] 7월 15일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 15일 재경부 등 4개 부처 업무보고를 청와대에서 받았다
- 여야 주요 정당 대표와 원내대표들은 15일 국회와 방송에서 회의·토론·간담회·현장 방문 일정을 소화했다
- 외교·통일·국방·보훈부 장차관과 조국혁신당 지도부는 15일 통상 업무 및 회의 중심 일정을 진행했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 재정경제부, 국가데이터처, 금융위원회, 기획예산처 업무보고 (청와대 영빈관)
<외교부>
-장관
16:30 외통위 당정협의회
-1차관
16:30 차관회의
-2차관
08:30 비상경제점검회의(국무총리실)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상일정
-차관관
16:40 차관 회의
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
14:00 영·호남 우주항공 상생동맹 우주항공복합도시 특별법 제정 토론회 (국회 의원회관 제1소회의실)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
09:10 팬앤마이크 '허현준의 굿모닝 대한민국' 출연
19:00 시민운동 현장 방문 (전남광주통합특별시 선거관리위원회 앞)
-정점식 원내대표
11:00 광화문 대심도 빗물배수터널 공사 현장 방문 (광화문 현장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
14:40 SBS 주영진의 뉴스브리핑 출연
-천하람 원내대표
10:00 기후테크 육성 특별법 제정 방향 논의를 위한 간담회 (의원회관 제2세미나실)
14:00 국회자살예방포럼 정책세미나 군 자살예방 정책 (의원회관 대회의실)
<조국혁신당>
-김준형 당대표 권한대행 및 원내대표
통상업무