"말할 수 있는 조직 만든다"…항공안전 새 패러다임 모색

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민·관 합동 항공안전세미나·포럼 개최

국내외 전문가 참여

안전문화·AI 예지정비·드론 위협 대응 논의

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 급변하는 항공환경에 대응하기 위해 민·관이 참여하는 항공안전 논의의 장이 마련된다.

15일 국토교통부는 오는 16일까지 인천에서 민·관 합동으로 '항공안전세미나 및 항공안전포럼'을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 급변하는 항공환경에 대응해 최신 항공안전 정책과 기술 동향을 공유하고 안전문화를 확산하는 한편 국내 항공안전 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

국토부와 한국항공대학교가 공동으로 주최하고 한국교통안전공단과 한국교통연구원, 대한항공이 주관한다.

행사 주제는 '사람과 문화, 함께 여는 항공안전의 새로운 패러다임'이다. 국내외 항공 전문가들이 참여해 미래 항공안전 정책 방향과 민·관 상호협력 증진 방안을 논의한다.

첫째 날인 15일에는 항공산업 격변기에 요구되는 항공안전 리더십을 주제로 고위급 포럼이 열린다. 민·관 주요 기관장과 최고경영자들이 참석해 '항공안전 리더십 메시지'를 전달할 예정이다.

이어 '말할 수 있는 조직, 함께 배우는 문화'를 주제로 공정문화와 안전보고, 조직 회복탄력성에 대한 국내외 전문가 발표가 진행된다. 디지털 전환 시대에 적용할 수 있는 '세이프티 인텔리전스(Safety Intelligence)'에 대한 논의도 이어진다.

세이프티 인텔리전스는 다양한 안전데이터를 수집하고 통합·분석해 위해요인을 식별하고, 이를 근거로 항공안전 관련 의사결정을 지원하는 체계다.

둘째 날인 16일에는 조종사 역량을 기반으로 한 훈련과 평가, 항공종사자 경력관리 체계에 대한 전문가 발표와 토론이 진행된다.

AI(인공지능) 기반 예지정비와 드론 위협 등 항공산업을 둘러싼 복합적인 환경 변화에 민·관이 협력해 대응하는 방안도 논의할 예정이다.

정채교 국토부 항공정책실장은 "항공안전은 기술을 바탕으로 사람과 문화, 안전데이터의 공유와 협력이 함께 어우러질 때 비로소 완성될 것"이라며 "이번 행사가 미래 항공안전의 방향을 함께 모색하고 민·관이 협력하는 대표적인 소통의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 항공안전세미나 및 항공안전포럼은 언제 어디서 열리나요?

A. 행사는 15일부터 16일까지 인천에서 민·관 합동으로 열립니다. 국토교통부와 한국항공대학교가 공동 주최하고 한국교통안전공단과 한국교통연구원, 대한항공이 주관합니다.

Q. 이번 행사의 주제와 개최 목적은 무엇인가요?

A. 주제는 '사람과 문화, 함께 여는 항공안전의 새로운 패러다임'입니다. 급변하는 항공환경에 대응해 최신 항공안전 정책과 기술 동향을 공유하고 안전문화를 확산하는 한편 국내 항공안전 역량을 강화하기 위해 마련됐습니다.

Q. 첫째 날에는 어떤 내용이 논의되나요?

A. 항공산업 격변기에 요구되는 항공안전 리더십을 주제로 고위급 포럼이 열립니다. 민·관 주요 기관장과 최고경영자들이 항공안전 리더십 메시지를 전달하고, 공정문화와 안전보고, 조직 회복탄력성, 세이프티 인텔리전스에 대한 전문가 발표가 진행됩니다.

Q. 세이프티 인텔리전스는 무엇인가요?

A. 다양한 안전데이터를 수집하고 통합·분석해 위해요인을 식별하고, 이를 근거로 항공안전 관련 의사결정을 지원하는 체계입니다.

Q. 둘째 날에는 어떤 항공안전 현안을 다루나요?

A. 조종사 역량을 기반으로 한 훈련과 평가, 항공종사자 경력관리 체계에 대한 전문가 발표와 토론이 진행됩니다. AI 기반 예지정비와 드론 위협 등 복합적인 환경 변화에 민·관이 협력해 대응하는 방안도 논의합니다.

chulsoofriend@newspim.com