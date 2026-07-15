제이엘케이 뇌졸중 AI 임상연구, 美 학술지 'Stroke' 게재

혈전제거술 효과 예측 정확도 등 확인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제이엘케이는 자사의 뇌졸중 인공지능(AI) 영상분석 솔루션을 활용한 대규모 임상연구 결과가 미국심장협회(AHA) 국제학술지 Stroke에 게재됐다고 15일 밝혔다.

이번 연구는 AI가 뇌경색 범위를 자동으로 분석해 환자의 회복 가능성을 기존 평가법보다 정확하게 예측할 수 있는지를 평가하기 위해 진행됐다. 연구에서는 혈전제거술 효과가 감소하는 뇌 손상 범위를 정량적으로 제시했다.

제이엘케이 로고 [사진=제이엘케이]

혈전제거술은 막힌 뇌혈관의 혈전을 제거해 혈류를 회복시키는 급성 뇌졸중 치료법이다. 최근 적용 대상이 확대되고 있지만, 시술 효과를 기대할 수 있는 환자를 선별하는 기준은 명확하지 않은 상황이다.

연구진은 2022년부터 2024년까지 국내 18개 의료기관에서 혈전제거술을 받은 급성 뇌졸중 환자 552명의 의료영상을 분석했다. 영상은 제이엘케이 AI 솔루션을 활용해 분석했으며, MRI와 CT 영상을 기반으로 뇌경색 부피를 정량적으로 측정했다.

분석 결과 AI가 측정한 뇌경색 범위는 기존 평가법보다 환자의 회복 여부를 더 정확하게 예측하는 것으로 나타났다. 특히 MRI 기반 분석의 정확도가 가장 높았으며, 뇌경색 부피가 약 110mL를 넘으면 혈전제거술의 치료 효과가 크게 감소하는 것으로 분석됐다.

연구에는 제이엘케이의 MRI 및 CT 기반 뇌졸중 AI 솔루션이 활용됐다. 연구진은 병원이 보유한 영상장비 종류와 관계없이 AI를 활용해 뇌 손상 정도를 정량적으로 평가할 수 있음을 확인했다. 또 대부분의 응급실에서 시행하는 비조영 CT만으로도 AI가 기존 평가법보다 환자의 예후를 더 정확하게 예측하는 것으로 나타났다.

김범준 분당서울대병원 신경과 교수는 "기존 평가법은 환자를 신속하게 분류하는 데 유용하지만 실제 뇌 손상 범위를 충분히 반영하지 못하는 한계가 있었다"며 "이번 연구는 AI를 활용해 혈전제거술 효과를 보다 객관적으로 예측할 수 있는 기준을 제시했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

류위선 제이엘케이 최고의학책임자(CMO)는 "이번 연구는 AI가 병변 탐지를 넘어 치료 여부를 결정하는 데 필요한 객관적 정보를 제공할 수 있음을 대규모 임상을 통해 확인한 사례"라며 "글로벌 시장에서도 임상 근거를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com