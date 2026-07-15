NH올원뱅크, 청소년 대상 이벤트 '여름방학 연구소' 오픈

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 15일 청소년 대상 여름방학 이벤트를 시작했다
- 청소년이 방학 라이프스타일 네 유형 중 선택하고 친구 공유 시 추가 응모 기회를 제공했다
- 만 14~18세 청소년을 대상으로 추첨해 올리브영·네이버페이·문화상품권·배달의민족 5만원권을 증정한다
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = NH농협은행(은행장 강태영)은 NH올원뱅크에서 청소년 고객을 위한 '올원 틴즈 여름방학 연구소: 나의 방학 유형은?'이벤트를 다음달 14일까지 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 이벤트는 청소년들이 자신의 여름방학 라이프스타일에 따라 ▲갓생러형 ▲도파민 중독형 ▲시차파괴형 ▲인간 가구형 중 하나를 선택하는 참여형 컨텐츠로 기획됐다. 특히 친구에게 내용을 공유할 때마다 추가 응모 기회를 부여해 자연스러운 참여와 재미를 더했다.
만 14세부터 18세까지의 청소년 고객이라면 누구나 응모할 수 있으며, 경품은 10대 고객들의 이용 빈도가 높은 업종을 중심으로 구성했다. 추첨을 통해 총 20명에게 ▲올리브영 5만원권 ▲네이버페이 5만 포인트 ▲문화상품권 5만원권 ▲배달의민족 5만원권을 제공한다.
농협은행 관계자는"청소년 고객들이 여름방학을 맞아 일상을 공유하며 즐겁게 소통할 수 있도록 이번 행사를 마련했다"며, "용돈 관리부터 일상 속 소소한 재미까지 10대들의 금융 놀이터가 될 수 있도록 청소년 전용 서비스를 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.
ssup825@newspim.com