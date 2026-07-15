미래에셋자산운용, 사모투자 재간접 공모펀드 '알파셀렉션' 출시

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 15일 알파셀렉션 사모투자 재간접 공모펀드를 출시했다
- 알파셀렉션은 상장주식 롱온리·롱숏 전략으로 초과수익을 적극 추구하며 헤지펀드셀렉션과 함께 안정형·공격형 라인업을 구축했다
- 사모투자 재간접 공모펀드는 최소투자금 3억원 장벽 없이 일반 투자자가 소액으로 우수 사모펀드에 분산 투자할 수 있도록 설계됐다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 15일 '미래에셋 알파셀렉션 혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)'을 출시했다고 밝혔다.
미래에셋자산운용에 따르면 해당 상품은 국내 주요 사모펀드에 분산 투자하는 사모투자 재간접 공모펀드다. 국내 유수의 사모펀드 가운데 상장주식 기반 전략인 주식 매수(롱온리, Long only) 전략 펀드 편입에 집중하고, 시장 상황에 따라 성과 방어를 위해 롱숏전략(Long-Short) 펀드를 편입해 운용한다.
미래에셋자산운용은 지난 2017년 '미래에셋 헤지펀드셀렉션 혼합자산(사모투자재간접형)'을 설정하며 국내 최초로 사모투자 재간접 공모펀드를 운용했다. 해당 펀드는 2017년 9월 설정 이후 99.75%의 수익률을 기록했으며, 순자산은 약 4400억원이다.
기존 '헤지펀드셀렉션'이 이벤트드리븐, 채권, 메자닌, 멀티전략 등 다양한 전략의 사모펀드에 분산 투자하는 안정형 상품이라면, 이번에 출시한 '알파셀렉션'은 상장주식 중심의 롱온리 전략 비중을 높여 보다 적극적으로 초과수익을 추구하는 것이 특징이다. 투자 성향에 따라 안정형과 공격형 상품을 선택할 수 있도록 라인업을 확대했다는 설명이다.
사모투자 재간접 공모펀드는 일반 투자자가 갖는 사모펀드 투자의 장벽인 최소투자금액(3억원) 제한 없이 소액으로도 성과가 우수한 사모펀드에 분산 투자할 수 있다. 최근 출시된 국민성장펀드(국민참여형)도 사모투자 재간접 공모펀드 구조를 활용하고 있다.
성태경 미래에셋자산운용 채널솔루션부문 대표는 "미래에셋자산운용이 지난 10년간 축적한 사모·헤지펀드 운용 및 선별 역량을 바탕으로 투자자 선택의 폭을 넓히기 위해 이번 상품을 선보였다"며 "개별 사모펀드에 직접 투자하는 부담은 낮추면서도 다양한 우수 운용 전략에 분산 투자할 수 있는 효율적인 투자 솔루션이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com