中 2분기 성장률 4.3%로 둔화...부동산 침체에 투자 5.7% 급감

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2분기 GDP 1분기 대비 0.9% 성장에 그쳐

부동산 투자 18% 급감, 인프라·제조업 투자도 감소

상반기 고정자산투자 전년비 -5.7%, '악화일로'

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국의 올해 2분기 경제성장률이 전년 동기 대비 4.3%에 그치며 성장세가 뚜렷하게 둔화됐다. 1분기 대비 성장률도 0.9%에 그쳤다.

정부의 지속적인 경기 부양책에도 불구하고, 중국 경제의 핵심 축인 고정자산투자가 부동산 시장 침체 영향으로 역대급 감소세를 기록하면서 경기 하강 압력이 한층 커지는 모양새다.

15일 중국 국가통계국은 2026년 2분기 국내총생산(GDP) 성장률이 전년 동기비 4.3%를 기록했으며 전분기 대비 0.9% 증가했다고 발표했다. 전년비 GDP 성장률은 시장 예상치 4.6%에 크게 미달하는 수치다.

중국 정부가 소비 진작과 지방채 발행 확대 등 연초부터 강도 높은 경기 부양책을 쏟아냈음에도 불구하고 경제 전반의 성장 모멘텀이 빠르게 식어가고 있다는 지적이 나오고 있다.

수출 부문이 일부 버팀목 역할을 해주고 있으나, 고착화된 내수 부진과 민간 소비 위축이 전체 성장률의 발목을 잡은 것으로 분석된다.

더 큰 문제는 실물 경제의 체력을 나타내는 투자 지표에서 드러났다. 올해 상반기(1~6월) 중국의 누적 고정자산투자는 전년 동기 대비 5.7% 감소했다. 이는 금융시장의 전망치였던 -4.9%보다 훨씬 저조한 결과다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026.07.15 chk@newspim.com

중국의 고정자산투자는 올해 1~5월 기준 -4.1%를 기록한 데 이어 상반기 전체 지표가 -5.7%로 더욱 악화되면서 낙폭을 빠르게 키우고 있다. 인프라 건설과 제조업 투자가 모두 위축된 가운데, 경제 체질 개선을 위한 고정자산 투자가 사실상 마비 상태에 빠진 것 아니냐는 우려가 나온다.

경제의 최대 아킬레스건인 부동산 시장의 침체는 갈수록 심화되는 양상이다. 상반기 부동산 개발 투자는 전년 동기 대비 무려 18.0% 급감했다. 지난 1~5월 누계치(-16.2%)와 비교해 봐도 하락세가 한층 가팔라졌다.

사실상 시장에 온기를 불어넣으려던 정부의 부동산 지원책이 시장의 뿌리 깊은 불신과 개발사들의 자금난을 해소하지 못하고 있음을 방증한다.부동산발(發) 충격은 다른 실물 투자 부문으로도 도미노처럼 번지고 있다.

그동안 정부 주도 공공사업으로 경제를 지탱하던 인프라 투자는 상반기 -2.4%를 기록하며 마이너스로 전환됐다. 이는 지난 1~5월 당시의 0.6% 증가에서 급격히 꺾인 수치다. 여기에 중국 정부가 고부가가치 산업 전환을 위해 강력하게 밀어붙이던 제조업 투자 역시 1~5월 -0.4%에서 상반기 누적 -1.2%로 낙폭이 심화됐다.

내수 부진 장려로 기업들이 설비 투자 및 공장 증설을 꺼리면서 제조업 전반의 활력이 저하된 탓으로 풀이된다

경제 전문가들은 부동산 시장의 장기 침체와 그에 따른 지방정부의 재정 악화가 중국 경제의 자생적 회복력을 저해하고 있다고 입을 모은다. 상반기 투자 지표 전반이 시장의 비관적 전망을 뛰어넘는 수준으로 악화하면서 중국 당국이 하반기 목표 성장률 달성을 위해 더 파격적인 재정 및 통화 완화 카드를 꺼내 들어야 한다는 압박이 거세질 전망이다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com