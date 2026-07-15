BGF리테일, 'AI 합성소비자' 기술 도입…"소비 트렌드 신속 대응"

AI 핵심 요약beta
- BGF리테일이 15일 인텔리시아와 AI 리테일 혁신 업무협약을 체결했다
- 양사는 AI 합성소비자와 매장 디지털트윈으로 소비자 분석을 고도화해 상품 기획과 매장 운영에 적용하기로 했다
- BGF리테일은 PoC 성과를 바탕으로 AI로 소비 트렌드 대응 속도와 운영 효율성을 높여 새로운 리테일 경험을 만들 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 AI 합성소비자 기술 스타트업 인텔리시아와 'AI 데이터 기반의 리테일 혁신을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 15일 밝혔다.
협약식은 지난 14일 서울 강남구 BGF리테일 본사에서 이은관 BGF리테일 CX본부장과 김형준 빅데이터팀장, 백승국 인텔리시아 대표, 임경업 이사 등이 참석한 가운데 열렸다. 양사는 AI 합성소비자 기술과 AI 매장 디지털트윈 솔루션을 활용해 소비자 분석을 고도화하고 이를 상품 기획과 매장 운영에 적용하기로 했다.
주요 협력 분야는 ▲AI 합성소비자를 활용한 상품 기획 및 소비자 반응 예측 ▲AI 매장 디지털트윈 기반 상품 진열·MD 시뮬레이션 ▲AI 기반 데이터 의사결정 체계 구축 등이다. AI 합성소비자는 실제 소비자 조사를 대신해 AI가 다양한 가상 소비자 모델을 생성하고 신상품, 가격, 프로모션 등에 대한 반응을 예측하는 기술이다. 이를 활용하면 신제품 출시 전 구매 의향과 선호도, 적정 가격 등을 사전에 분석할 수 있다.
BGF리테일은 기존 소비자 조사가 설문과 인터뷰를 중심으로 진행돼 조사 기간이 길고 비용 부담이 큰 반면, AI 합성소비자는 분석 기간을 3~5일 수준으로 단축하고 반복 검증도 가능해 변화하는 소비 트렌드에 보다 신속하게 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.
양사는 지난 5월 편의점 도시락을 대상으로 AI 합성소비자 기반 개념검증(PoC)을 공동 진행했다. 이 과정에서 AI는 소비자가 건강과 맛을 동시에 고려하는 기준을 분석해 상품 구성과 메뉴 개발에 활용할 수 있는 인사이트를 도출했다.
아울러 인텔리시아의 디지털트윈 솔루션 '파라스토어(ParaStore)'를 활용해 실제 CU 매장을 가상 공간에 구현하고 상품 진열과 고객 동선, MD 구성 등을 사전에 시뮬레이션해 운영 효율성을 높일 계획이다.
이은관 BGF리테일 CX본부장은 "AI를 통해 고객의 과거 소비 패턴 분석을 넘어 미래 고객이 원하는 경험을 예측하는 방향으로 디지털 혁신을 추진할 것"이라며 "변화하는 고객 수요를 보다 정교하게 반영한 상품과 서비스를 제공해 새로운 리테일 경험을 만들어 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com