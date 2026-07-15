iM증권, 취약계층 한부모가정 아동 지원 위한 사회공헌 활동 시행

AI 핵심 요약beta
- iM증권은 14일 취약계층 한부모가정 아동 지원을 위해 진각선재누리에 후원금을 전달했다.
- 후원금 500만원은 8월 대구 일대에서 입주 아동 20여명 대상 경제교육·문화체험 프로그램에 사용할 예정이다.
- 진각선재누리는 저소득 부자가정에 거주·상담·심리치료·학습멘토링·취업 정보 등을 제공해 자립을 지원하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권은 전날 취약계층 한부모가정 아동의 지원 위한 사회공헌 활동을 시행했다고 15일 밝혔다.
iM증권에 따르면 이번 사회공헌 활동은 iM사회공헌재단에서 진행하는 iM HAPPY DAY 활동의 일환으로, 취약계층 한부모가정 아동에게 다양한 체험 기회를 제공하고 건강한 성장을 지원하기 위해 마련됐다.
iM증권은 지난 14일 서울 성동구 진각선재누리에서 박태동 iM증권 사장과 최삼열 진각선재누리 관장 등 관계자들이 참석한 가운데 500만원의 후원금을 전달했다.
마련된 후원금은 8월 중 진각선재누리 입주 아동 20여 명을 대상으로 대구시 일대에서 경제교육과 문화 체험 프로그램 운영에 사용할 예정이다.
진각선재누리는 저소득 부자가정을 위한 거주 시설로, 입소 가정을 위한 전문 상담과 심리 치료를 통해 심리적 정서 안정을 지원하고 아동 학습 멘토링과 취업 정보 제공 및 자립을 위한 지원 등 입소 가정을 위한 다양한 기회를 제공하고 있다.
박태동 사장은 "취약계층 한부모가정 아동들이 다양한 체험 활동을 통해 정서적 안정과 자신감을 얻을 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 아동과 청소년의 성장을 지원하는 다양한 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com