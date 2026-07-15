인텔리안테크, '차세대 위성 및 재난·안전 해상통신 기술 세미나' 성료

AI 핵심 요약beta
- 인텔리안테크가 15일 부산서 해상통신 세미나를 마무리했다.
- 이리듐 서투스 GMDSS와 Radio GMDSS를 중점 소개했다.
- 파트너사와 차세대 선박 통신 협력 방안을 공유했다.
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저궤도 위성통신·이리듐 GMDSS 기술 소개
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인텔리안테크는 부산 파라다이스호텔에서 개최한 '차세대 위성 및 재난·안전 해상통신 기술 세미나'를 마무리했다고 15일 밝혔다.
이번 세미나에는 국내외 해운·조선업계 관계자와 해상통신 분야 파트너사 등 100여 명이 참석했다. 행사에서는 저궤도(LEO) 기반 초고속 위성통신 솔루션과 이리듐(Iridium) 서투스(Certus) GMDSS, Radio GMDSS 등 차세대 해상통신 기술과 서비스가 소개됐으며, 관련 산업 동향과 실제 적용 사례도 함께 공유됐다.
인텔리안테크는 해상 안전과 재난 대응을 위한 핵심 통신 인프라인 '이리듐 서투스 GMDSS'와 'Radio GMDSS'를 중점적으로 소개했다. 이리듐 서투스 GMDSS는 기존 문자 기반 해상 안전 통신 체계를 대체하는 차세대 솔루션으로 국제해사기구(IMO) 승인과 유럽 해양장비지침(MED) 인증을 획득했다.
회사는 기존 해외 제품에 의존하던 Radio GMDSS를 자체 기술로 개발해 행사장에서 실물을 전시했으며, 참석자들의 관심을 받았다고 설명했다.
세미나에는 이리듐 서비스 국내 파트너사인 아리온통신과 유텔셋 원웹(Eutelsat OneWeb) 서비스 국내 파트너사인 SK텔링크도 참여했다. 양사는 위성통신 상용화 동향과 통신망 다변화에 따른 차세대 선박 통신 전략을 소개하고, 글로벌 해양시장 공략을 위한 협력 방안을 공유했다.
황재하 인텔리안테크 부사장은 "해상통신은 단순한 데이터 연결을 넘어 선박 운항의 안전성과 운영 효율성을 높이는 핵심 인프라로 자리 잡고 있다"며 "저궤도 위성통신과 차세대 GMDSS 기술을 지속적으로 고도화하고 파트너사와의 협력을 바탕으로 글로벌 해양시장에 최적의 연결성과 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com