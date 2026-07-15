영덕군-박형수 국회의원 '2027년 국비 확보' 전략 공유

AI 핵심 요약beta
- 영덕군이 14일 박형수 의원과 예산 정책협의회를 열어 2027년도 국비 확보 전략을 논의했다.
- 영덕군은 신재생에너지·어촌뉴딜·도로개설 등 17개 사업 국비 지원 필요성과 원전 2기 건립 대응 전략을 설명했다.
- 박형수 의원과 영덕군은 원전을 기반으로 지방 소멸 위기 극복과 미래산업 육성 등 중장기 발전 전략을 추진하기로 했다.
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[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕군이 박형수 국회의원(국민의힘, 경북 의성·청송·영덕·울진군)과 예산 정책협의회를 열고 2027년도 국비예산 확보 전략을 공유했다.
15일 영덕군에 따르면 전날 군청 대회의실에서 열린 예산 정책협의회에는 박형수 국회의원과 조주홍 영덕군수를 비롯해 조상준 영덕군의장, 군의원, 황재철 경북도의원, 군 간부 공무원 등 50여 명이 참석해 지역 발전을 위한 주요 현안을 공유하고 국비 확보 전략을 논의했다.
영덕군은 이번 회의에서 ▲신재생에너지 보급 융복합 지원 사업▲2027년 어촌뉴딜 3.0 사업▲동서4축 해안 연결 도로 개설 사업▲국도 7호선 강구해상대교 간 연결 도로 개설 사업▲금진1리 자연재해 위험 개선 지구 정비 사업 등 총 17개 주요 사업에 대한 국비 지원의 필요성을 박 의원 측에 설명했가. 양측은 지역 핵심 사업이 정부 예산에 반영될 수 있도록 중앙부처 및 국회와 긴밀히 협력해 나가기로 다짐했다.
또 영덕군은 지난 6월 선정된 신규 대형 원전 2기 건립과 관련해 현재까지의 추진 현황과 대응 전략을 설명했다.
영덕군과 박 의원은 이를 기회로 지방 소멸 위기를 극복하고 새로운 성장 동력을 확보하기로 뜻을 모았다. 영덕군과 박형수 의원은 원전 건설을 지역의 새로운 도약을 위한 전환점으로 인식하고 원전 기반 미래산업 육성과 지역 경제 활성화 방안 등 원전 시대에 대비한 중장기 발전 전략을 심도 있게 논의했다.
박형수 의원은 "영덕군이 산불 피해를 극복하고 원전을 기반으로 새로운 도약을 이룰 수 있도록 정부 예산 확보에 모든 역량을 집중하겠다"며 "정부 예산 편성 초기 단계부터 중앙부처와 긴밀히 협의하고 국회 예산 심의 과정에서도 선제적으로 대응해 영덕군의 주요 현안 사업이 정부 예산에 최대한 반영될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 했다.
조주홍 영덕군수는 "지역의 미래를 위해 꼭 필요한 핵심 사업을 중심으로 국비 지원을 적극 건의했다"며 "이번 정책협의회를 계기로 국회와의 협력 체계를 더욱 공고히 함으로써 원전과 연계한 산업 생태계 조성과 치밀한 성장 전략을 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 강조했다.
nulcheon@newspim.com