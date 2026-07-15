"향후 2년, 국정 분수령"… 장종태 '김민석 당대표 후보 지지' 선언한 까닭

AI 핵심 요약beta
- 장종태 의원이 13일 김민석 후보를 공개 지지했다.
- 이재명 정부 국정 추진력 강화를 위해 당내 단결을 강조했다.
- 대전 전국당원대회 앞두고 김 후보 충청권 지지 확산이 전망됐다.
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'국정 추진력 위해 단결이 승리 견인' 강조 속 인물론 펼쳐
장 의원 선택에 지역 정치인·당원들 결집 이어질지에 주목
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 장종태 더불어민주당 의원이 이재명 정부의 국정 추진력을 높이기 위해 당내 단결을 이루겠다고 천명하며 차기 당대표 선거에서 김민석 후보를 공개 지지했다.
장 의원은 지난 13일 자신의 SNS에 '지금 민주당에 필요한 것은 자기 정치가 아닌 국정 완성'이라는 글을 통해 "김민석 후보가 정부의 성공을 책임지고 당을 하나로 묶어낼 적임자라고 확신한다"고 밝혔다.
그러면서 "앞으로의 2년은 이재명 정부의 성패를 좌우할 결정적인 시간"이라며 "지금 필요한 것은 속도를 늦추는 정치가 아니라 국정의 추진력을 높이는 정치"라고 강조했다.
민생 회복과 개혁 과제를 추진하려면 정부와 국회·지방정부가 하나의 팀으로 움직여야 한다는 주장도 내세웠다. 당대표 역시 개인의 정치적 입지를 넓히거나 대통령과 경쟁하는 자리가 아니라 정부를 뒷받침하고 당의 역량을 결집하는 역할을 해야 한다는 것이다.
장 의원은 글 전반에서 단결을 거듭 강조했는데 "집권여당이 내부 갈등과 계파 경쟁에 매몰되면 개혁 동력이 약해지고 국민 신뢰도 흔들릴 수 있기에 분열은 패배를 부르고 단결은 승리를 만든다"고 주장했다.
김 후보에 대해 오랜 정치 경험과 정책 역량을 갖췄으며 개인의 정치적 공간을 넓히기보다 대통령의 국정 철학을 당의 힘으로 뒷받침할 수 있는 인물이라고 평하면서 적임자로 인물론을 펼쳤다.
무엇보다 "강한 당대표는 목소리가 큰 사람이 아니라 당을 하나로 묶고 정부와 긴밀히 호흡하며 국민에게 약속한 변화를 현실로 만드는 사람"이라며 "김 후보와 함께 민주당을 더욱 단단하게 세우고 정권 재창출의 기틀을 마련하겠다"고 천명했다.
이 같은 장 의원의 공개 지지는 김 후보의 대전·충청권 지지세 확대에도 영향을 줄 것으로 보인다. 장 의원은 대전 서구청장을 두 차례 지낸 뒤 대전 서구갑 국회의원으로 활동하며 지역 정치의 기반을 다져왔기에 더욱 그렇다. 이에 지역 당원과 조직에 미치는 영향력이 적지 않아 김 후보의 대전권 지지층 결집에도 힘이 실릴 수 있다는 해석이 나온다.
특히 전국당원대회가 대전에서 열리는 만큼 대전지역 현역 국회의원의 공개 지지가 갖는 상징성도 작지 않다. 당권 주자들의 충청권 표심 경쟁이 본격화한 가운데 장 의원의 선택이 다른 지역 정치인과 당원들의 지지로 이어질지도 관심사다.
민주당은 다음달 17일 대전에서 전국당원대회를 열어 차기 지도부를 선출한다. 당대표 선거에는 대의원·권리당원 투표 70%와 국민 여론조사 30%를 반영할 예정이다.
차기 당대표에게는 보완수사권 폐지를 비롯한 검찰개혁 현안을 풀어야 하는 과제도 놓여 있다. 이에 차기 당대표는 보완수사권을 비롯한 개혁 입법 과정에서 정부·국회 간 협의를 이끌고 당내 의견을 모아야 하는 역할론이 중요하다.
이런 가운데 지역 정치권에서는 장 의원이 내세운 당정 협력과 단결이 김 후보의 당 운영 구상에 그치지 않고 민생·개혁 현안 처리로 이어질 수 있을지 주목된다는 전망도 나온다.
gyun507@newspim.com