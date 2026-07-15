[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 15일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 15일 afternoon 경제뉴스레터 '투데이 ANDA'를 발행했다.
- 15일자 뉴스레터에는 유튜브 댓글 투표 논란, 삼성 ADR설, 메모리 반도체, 홍해 봉쇄, 롯데 AI 성과 점검 등이 담겼다.
- 연예·스포츠를 묶은 'K스타 월드스타' 뉴스레터는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
15일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲李가 쏘아올린 '유튜브 댓글 투표'…"편향된 국정" vs "투명성 강화" ▲삼성 부인에도 끈질긴 'ADR설'…그 속내는 '주가 갈증' ▲JP모간이 만난 큰손들…"메모리 반도체株, 이젠 증명의 시간" ▲"홍해까지 막겠다"…美 해상 봉쇄에 '맞불' 놓은 이란 ▲롯데 CEO들, 말없이 사장단회의장으로…신동빈 'AI 성과' 묻는다 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.