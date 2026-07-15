청와대 "강경화 주미대사 귀국, 한미 관계 발전 위한 의견 청취 목적"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 15일 강경화 주미대사 일시 귀국은 양국관계 발전 방안 의견 청취 목적이라 밝혔다.
- 강 대사는 15일부터 19일까지 외교장관·청와대·유관부처 인사들과 업무 협의를 진행할 예정이라 했다.
- 쿠팡 개인정보 유출 사태 등으로 한미관계 긴장 속 강 대사는 쿠팡 이슈가 예상보다 오래가는 문제라 말했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"외교장관 보고, 청와대 및 유관부처와 협의"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 15일 강경화 주미대사가 일시 귀국한 것에 "양국 관계 발전 방안에 대한 공관장의 건의나 솔직한 의견을 청취하기 위한 목적"이라고 밝혔다.
청와대 관계자는 이날 언론에 "여타 국가 주재 대사들의 일시 귀국도 이러한 차원에서 진행돼 왔다"며 이같이 밝혔다.
청와대 관계자는 또 "강 대사는 외교장관 보고, 청와대 및 유관부처 인사들과 업무 협의를 가질 예정"이라고 덧붙였다.
외교부는 전날 강 대사가 조현 외교부 장관 지시에 따라 이날부터 오는 19일까지 일시 귀국해서 유관 부처들을 포함해 업무 협의를 가질 예정이라고 밝힌 바 있다.
일각에서는 대미 외교의 최일선을 담당하는 강 대사가 일시 귀국한 것을 두고 쿠팡 사태를 비롯한 한미 간의 주요한 현안들이 긴박하게 돌아가고 있는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.
최근 미 연방하원 법사위원회에서 한국 정부가 미국 기업인 쿠팡을 차별적으로 공격한다는 주장을 담은 보고서가 나오면서, 쿠팡의 개인정보 유출 사태가 한미 관계에 영향을 미치고 있다.
강 대사는 이날 외교부 청사로 들어가는 길에 언론과 만난 자리에서 쿠팡 문제를 두고 "제가 생각했던 것보다는 훨씬 오래 가는 이슈"라고 말했다.
pcjay@newspim.com