김중남 강릉시장, 지역현안사업 국회 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 김중남 강릉시장이 15일 국회에 핵심현안 지원을 요청했다.
- 김 시장은 예타 통과·공모선정을 위한 행정절차 협력을 요구했다.
- 국도7호선 확장·천연물바이오산단 조성 등 지원과 예산 확보 필요성을 강조했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김중남 강릉시장이 15일 강릉시의 핵심 현안사업 추진을 위한 정책적 지원을 국회에 요청했다.
이번 방문은 지역의 미래 성장동력을 확보하고 시민 삶의 질을 높이기 위해 이뤄졌다. 김 시장은 예비타당성조사 통과와 공모사업 선정 등 사업 진행에 필요한 행정절차의 원활한 이행을 위해 국회의 협력을 요청했다.
그는 이광재, 송기헌, 김병주, 유상범 의원 등을 만나 지역 균형발전과 경제 활성화, 해양관광 기반 확충의 필요성을 설명했다. 특히, 옥계~강릉 국도7호선 확장사업의 신속한 예비타당성조사 통과와 강릉 천연물바이오 국가산업단지 조성사업의 차질 없는 추진을 강조하며 국회의 지원을 요청했다.
김중남 시장은 "강릉의 미래를 이끌 핵심사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 정부 예산 확보와 정책적 지원이 꼭 필요하다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com