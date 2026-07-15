카카오톡, PC 버전서도 '챗tGPT for 카카오' 이용한다...업데이트 실시

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 15일 카카오톡을 정기 업데이트했다
- 채팅방 대화 요약·PC용 ChatGPT·이미지 재생성 기능을 도입했다
- 오픈채팅 챗봇과 채널 메시지 24시간 이내 삭제 기능을 추가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 15일 카카오톡 정기 업데이트를 진행했다. 이번 업데이트에는 채팅방 메시지 요약, 'ChatGPT for Kakao'의 PC 버전 확대, 이미지 재생성 기능 등이 포함됐다.
채팅방 내 메시지 요약 기능이 새로 추가됐다. 사용자가 개별 채팅방에서 '대화 요약' 버튼을 누르면 쌓인 메시지의 핵심 내용을 한눈에 정리해 볼 수 있다. 오랜만에 입장한 채팅방에서도 주요 내용을 빠르게 파악한 뒤 대화에 참여할 수 있다.
ChatGPT for Kakao의 이용 범위가 PC 버전으로 확대됐다. 모바일에서 설정한 내용이 PC에서도 그대로 유지되므로 기존 설정을 다시 입력할 필요가 없다. 채팅탭 상단의 'ChatGPT' 칩을 통해 접근할 수 있다.
채팅방에서 공유한 사진을 ChatGPT 이미지 2.0으로 재생성하는 기능도 선보인다. 이미지를 선택한 뒤 우측 상단의 'AI로 만들기'를 누르면 '애니 스타일', '색연필 드로잉' 등 템플릿을 적용할 수 있다.
사진을 별도로 저장하지 않고도 대화 중 공유한 이미지를 만화나 일러스트 등 새로운 형태로 변환할 수 있다.
오픈채팅에 챗봇(베타) 기능이 적용됐다. 방장이 오픈채팅방에 챗봇을 초대하면 사용자들이 채팅방을 벗어나지 않고 날씨나 주식 시세 등 필요한 정보를 챗봇에 질문할 수 있다.
이 외에도 카카오톡 채널 채팅 발송 후 24시간 이내 메시지를 삭제할 수 있는 기능이 추가됐다.
origin@newspim.com